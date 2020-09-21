Os bastidores da reta final de definição de candidatos no ES

Candidata a prefeita de Viana, Cida Rocha terá como vice seu ex-marido, Sanclér do Cartório Crédito: Reprodução

Na eleição à Prefeitura de Cariacica , marido e mulher casados estão separados. Na de Viana, logo ali, marido e mulher separados estão juntos. Quer entender essa confusão conjugal/eleitoral? Me acompanhe.

Saulo Andreon, como pode ser considerada a principal incentivadora da candidatura dele. Mas ela tem enfrentado uma dificuldade seriíssima de caráter metade político, metade doméstico. Em Cariacica, para a sucessão do prefeito Juninho (Cidadania), a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) não só apoia o candidato de seu partido, o professor, como pode ser considerada a principal incentivadora da candidatura dele. Mas ela tem enfrentado uma dificuldade seriíssima de caráter metade político, metade doméstico.

É que o marido de Jaqueline, Adilson Avelina, ex-vereador em Cariacica como ela, também não arreda o pé de ser candidato a prefeito pelo PSC, mesmo que venha sem partidos aliados. Jaqueline está tentando demover a candidatura do marido e convencê-lo a apoiar a de Saulo. Mas… nada feito.

Em conversa com a coluna na última quinta-feira (17), Avelina garantiu que é candidato a prefeito e disse que até topa compor com o PSB no 1º turno, desde que ele mesmo ocupe a cabeça da chapa. Ou seja, na concepção de Avelina, para que haja um acordo, é Saulo quem tem que ceder em favor dele. Do contrário, o marido de Jaqueline só quer conversar sobre aliança no 2º turno.

Em 2016, Avelina também foi candidato a prefeito completamente isolado, mas pelo próprio PSB. Teve 6,8% dos votos.

Em resumo: o que Deus uniu a eleição em Cariacica separou.

Cida Rocha (Avante) está vindo à frente de uma chapa puro-sangue (ou “puro sentimento”). O vice dela, também filiado ao Avante, é Sanclér do Cartório. Ele é nada menos que o ex-marido dela, como Cida confirma à coluna. Enquanto isso, logo ali ao lado, na eleição à Prefeitura de Viana (Avante) está vindo à frente de uma chapa puro-sangue (ou “puro sentimento”). O vice dela, também filiado ao Avante, éEle é nada menos que o ex-marido dela, como Cida confirma à coluna.

Segundo ela, os dois estão separados há 17 anos. O casamento, assim, é só na seara eleitoral. E, apesar do nome do candidato, esse vice não foi escolhido na porta do cartório, não. A chapa já foi batida há muito tempo e os dois até já co-estrelam material de campanha (como na imagem acima).

MARIDO E MULHER DO PDT

FAVATTO PODE PEDIR MÚSICA

CPM 23 E O HIT DE CHIABAI COM NEUCIMAR

“Dias atrááááááás / Pensava em você e não é assim mais…” Assim diz o começo do refrão de “Dias Atrás”, um dos hits do CPM 22, banda de hardcore de muito sucesso há uns 20 anos.

AH, SÓ PARA EXPLICAR…

CPM é “Chiabai Pensou Melhor”. E 23 é o número do partido dele, o Cidadania.

BOLA FORA

BOLA DENTRO

O irmão de Júnior Bola é candidato a vereador, de modo que ele não disputará mandato algum. A expectativa de membros do PSB é que ele logo volte a ser acolhido em algum cargo comissionado no governo Casagrande (PSB), para não ficar ao relento.

Desde janeiro de 2019, Bola era subsecretário estadual de Direitos Humanos, mas se desincompatibilizou para poder disputar as eleições de novembro. Wilton Pires Júnior (seu nome verdadeiro) foi candidato a vice-prefeito na chapa de Rafael Favatto em 2016 e a deputado estadual em 2018, pelo PSB.

O GIRO DE ZEZITO E DA MATA

Em 2016, ano da reeleição de Luciano Rezende (Cidadania) em Vitória, o prefeito tomou um sufoco de um bloco de oposição formado na Câmara Municipal. Dois protagonistas desse bloco eram os então vereadores Zezito Maio (então no MDB) e Max da Mata (então no PDT).

TABELINHA VITÓRIA-SERRA

O Cidadania decidiu apoiar a candidatura de Sérgio Vidigal (PDT) na Serra e emplacou o vice na chapa do deputado federal: o comerciante Thiago Carreiro. Dias antes, o PDT anunciou apoiou a Gandini (Cidadania) em Vitória

O COORDENADOR DO PLANO DE PAZOLINI

O coordenador do plano de governo do deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) na eleição à Prefeitura de Vitória é Marcelo de Oliveira, secretário estadual de Desenvolvimento Urbano no fim do último governo de Paulo Hartung no Estado (2015/2018). Oliveira é filho do ex-deputado Nilton Baiano. É mais um ex-colaborador de Hartung reforçando o time Pazolini nessa campanha.

HARTUNGUISTAS DIVIDIDOS

Aliás, os ex-colaboradores de Hartung mais destacados estão meio divididos em Vitória entre as campanhas de Pazolini, Nylton Rodrigues (Novo) e Mazinho dos Anjos (PSD).

O MARKETING DE SÉRGIO SÁ

Ainda na Capital, o vice-prefeito Sérgio Sá (PSB) fechou contrato com a agência Resultate, de Vitória, que cuidará de toda a propaganda eleitoral de sua campanha a prefeito. É a mesma agência que, em 2018, realizou a campanha a deputado federal de Amaro Neto (Republicanos) e Felipe Rigoni (PSB), respectivamente 1º e 2º mais votados para o cargo no Espírito Santo naquele ano.

A CHAPA MARGUERINO

40 QUER LANÇAR 40

O número de urna do PSB é 40. Em torno do mesmo número gira a quantidade de candidatos próprios a prefeito que o partido do governador Renato Casagrande deve lançar no Espírito Santo. É um número absurdo para um Estado com 78 municípios.

CHAPA DOS DELEGADOS

Para citar alguns exemplos só na Grande Vitória, Pazolini (Vitória), Euclério Sampaio (Cariacica) e Gracimeri Gaviorno (Serra) são policiais civis (os dois últimos, aposentados). Na Serra, no fim de 2019, o prefeito Audifax Barcelos (Rede) chegou a namorar com a ideia de filiar e lançar como seu candidato à sucessão o delegado Rodrigo Sandi Mori (que não topou).

PRA VOCÊS VEREM...

SEGUNDO RECRUTAMENTO