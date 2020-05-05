Afinal, quem é você na fila da pandemia do coronavírus?

Pessoas se aglomeram em grandes filas para receber auxílio emergencial Crédito: Mateus Dantas/Zimel Press/Folhapress

Ninguém gosta de ficar numa fila! O que nos leva, então, a ficar em pé e no tempo enquanto aguardamos atendimento? Aprendemos uma ética desde a infância: espere a sua vez! Chegar primeiro, para ser atendido primeiro! Esta ética tem um apelo igualitário. É um convite a abandonar os privilégios, o poder e a força do bolso.

Por trás deste imperativo ético do atendimento prioritário, para quem respeita a fila, está o conceito de civilidade e direito. Só por meio de lei este princípio pode ser alterado. São os atendimentos prioritários de alguns casos especiais, como idosos, gestantes ou pessoas com deficiência, que têm o direito de passar na frente de todos na fila.

Contudo, isso funciona bem quando a vida segue normal e não estamos numa pandemia. Mas em tempos perigosos como este, do coronavírus , a ética das filas não prevalece para todas as situações. Assistimos no início da quarentena a uma corrida desesperada aos supermercados e para a compra exagerada de alimentos por parte de pessoas com maior poder financeiro.

Isso obrigou os proprietários, em muitos mercados, devido às pressões de setores da sociedade, a fazer filas e limitar a quantidade de compras por pessoa. Nesta fila do carrinho cheio não estavam os pobres, informais e desempregados. No entanto, ninguém se preocupou em deixar um pouco para eles.

Em seguida veio a crise do gás . Preços abusivos e filas enormes se formaram nos bairros. Dispostas a pagar o preço, pessoas ficavam o dia todo plantadas na fila, expostas a contaminação do Coronavírus. No fim do dia nem todos conseguiam a botija, pois muitos compravam a mais para estocar em casa ou para parentes e amigos.

A mais terrível das filas, até o momento, são as do auxílio nada emergencial. O impacto do coronavírus nas favelas e bairros com menor proteção social foi muito grande. Porém, a tão esperada emergência, que poderia ajudar, veio com atraso, sem falar que muitas pessoas não conseguiram receber até hoje. O que reforça a estratégia do governo federal para romper o isolamento e o confinamento social.

Este que deveria ser um alívio para trabalhadores de várias categorias se transformou em martírio diário. A cada manhã, milhares de pessoas continuam sendo empurradas para longas filas, expostas à contaminação que podem resultar em morte. Uma espécie de “e daí?” para o contágio e a fome da população. Esta fila vai levar muitos capixabas a outras tantas filas que virão.

No ritmo que segue o avanço do contágio do coronavírus no Espírito Santo, apesar das ações positivas do governo do Estado, nem precisa ser especialista para prever que em pouco tempo teremos a fila dos leitos e dos respiradores. Infelizmente, a doença é rápida e o prazo de espera nestas filas é muito curto. O que vai causar outras filas mais tristes ainda. Caso a quarentena siga sem ser observada, como está ai para todos verem, a fila dos respiradores vai crescer a ponto de levar a uma fila que ninguém quer: a dos carros de funerária, a dos caixões em valas comuns, da remoção de corpos nas casas e a triste fila dos familiares desconsolados, que não podem se despedir e enterrar seus entes queridos.

O que deve ser feito para cessar estas filas? É papel dos governantes preparar o Estado para os reais perigos que ele pode enfrentar. Mas qual é a coisa certa a fazer quando enfrentamos uma situação totalmente sem precedentes como esta da pandemia de coronavírus? É difícil estabelecer prioridades em tempo real quando se trata de uma pandemia em que vidas de milhões de pessoas estão em risco grave.