Trump e o vergonhoso ataque à democracia nos EUA

Um apoiador do presidente do Donald Trump ferido durante invasão do Capitólio Crédito: REUTERS/Jim Bourg/AP

O resultado da eleição norte-americana foi claro, Joe Biden venceu no colégio eleitoral por 306 votos a seu favor, contra 232 votos para o candidato derrotado, Donald Trump . Biden, como presidente democraticamente eleito, recebeu mais de 81 milhões de votos, enquanto Trump, que buscava a reeleição, foi destinatário de aproximadamente 74 milhões de votos.

Ao invés de demonstrar civilidade, equilíbrio e espírito republicano, Trump como de costume se comportou como um típico fanfarrão ao não reconhecer a derrota e tentar lançar ilações infundadas sobre a credibilidade do processo eleitoral norte-americano.

Disse que acompanharia seus apoiadores na caminhada: “Eu estarei com vocês. Vamos andar até o Capitólio e felicitar nossos bravos senadores e congressistas”. Entretanto, Trump não teve a coragem de se aproximar e se juntar aos seus simpatizantes, que de fato caminharam em rebanho em direção ao congresso.

Essa atitude covarde manchou com sangue a história da democracia norte-americana. Até o momento cinco pessoas morreram em decorrência da invasão. Os trumpistas acreditam cegamente nos devaneios e teorias conspiratórias semeadas e difundidas por Trump nas redes sociais. Por conta disso, como uma medida de segurança, ele foi bloqueado das principais plataformas pelos respectivos administradores

Uma das pessoas que morreu durante a marcha foi Kevin Greeson, que tinha 55 anos de idade. Ele tinha histórico de pressão arterial alta e sofreu um infarto em meio ao tumulto. Em suas redes sociais constavam várias mensagens e postagens de apoio a Donald Trump, como “Vamos recuperar o país! Vamos pegar nossas armas e tomar as ruas!”.

Outra vítima da confusão armada por Trump foi o policial do Capitólio, Brian Sicknick, de 42 anos. Ele foi brutalmente ferido por trumpistas e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no hospital. Mais de 50 policiais da referida corporação foram feridos e atacados por canos de metal e outras armas utilizadas pelos apoiadores extremistas de Trump.