Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • "Impeachment é continuação da maior caça às bruxas da história", diz Trump
Estados Unidos

"Impeachment é continuação da maior caça às bruxas da história", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que processo causa "raiva tremenda" no país e que seu objetivo nunca foi incitar a violência.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2021 às 14:20

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 14:20

Presidente dos EUA Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é alvo de processo de impeachment.  Crédito: Joyce N. Boghosian/Official White House Photo
Na primeira declaração à imprensa após os protestos violentos no Congresso americano na última quarta-feira, dia 6, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (12), que seu objetivo nunca foi incitar a violência e criticou o processo de impeachment do qual é alvo na Câmara dos Representantes.
"É a continuação da maior caça às bruxas da história", disse, antes de embarcar para viagem ao Texas, onde visitará as construções do muro na fronteira com o México. O republicano acrescentou que o impeachment está causando "tremenda raiva". Questionado sobre a decisão das redes sociais de bani-lo depois dos atos, o líder da Casa Branca argumentou que as "big techs fizeram um grande erro".

Veja Também

Para pressionar Pence por remoção, Câmara pede impeachment de Trump

Democratas iniciam 2º processo de impeachment contra Donald Trump

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados