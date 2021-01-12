"Impeachment é continuação da maior caça às bruxas da história", diz Trump

Na primeira declaração à imprensa após os protestos violentos no Congresso americano na última quarta-feira, dia 6, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (12), que seu objetivo nunca foi incitar a violência e criticou o processo de impeachment do qual é alvo na Câmara dos Representantes.

"É a continuação da maior caça às bruxas da história", disse, antes de embarcar para viagem ao Texas, onde visitará as construções do muro na fronteira com o México. O republicano acrescentou que o impeachment está causando "tremenda raiva". Questionado sobre a decisão das redes sociais de bani-lo depois dos atos, o líder da Casa Branca argumentou que as "big techs fizeram um grande erro".