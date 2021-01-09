Eduardo Bolsonaro diz apoiar Trump e fala em criação de nova rede

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, usou o Twitter neste sábado para postar uma mensagem de apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que hoje foi banido da rede social. O parlamentar recomenda que seus seguidores "fiquem ligados" e comenta que Trump estuda a possibilidade de criar sua própria plataforma de rede social.
Eduardo Bolsonaro compartilhou uma mensagem de Trump, em que o presidente dos EUA afirma que estava prevendo sua suspensão do Twitter e termina dizendo que "não será silenciado". Na mensagem, Trump diz estudar a possibilidade de criar sua própria plataforma de rede social e afirma estar negociando com outros sites. "Teremos grande anúncio em breve", ressalta o presidente americano.