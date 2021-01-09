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Eduardo Bolsonaro diz apoiar Trump e fala em criação de nova rede

Eduardo Bolsonaro compartilhou uma mensagem de Trump, em que o presidente dos EUA afirma que estava prevendo sua suspensão do Twitter e termina dizendo que "não será silenciado"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jan 2021 às 17:53

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 17:53

Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Deputado federal Eduardo Bolsonaro postou uma mensagem de apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, usou o Twitter neste sábado para postar uma mensagem de apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que hoje foi banido da rede social. O parlamentar recomenda que seus seguidores "fiquem ligados" e comenta que Trump estuda a possibilidade de criar sua própria plataforma de rede social.
Eduardo Bolsonaro compartilhou uma mensagem de Trump, em que o presidente dos EUA afirma que estava prevendo sua suspensão do Twitter e termina dizendo que "não será silenciado". Na mensagem, Trump diz estudar a possibilidade de criar sua própria plataforma de rede social e afirma estar negociando com outros sites. "Teremos grande anúncio em breve", ressalta o presidente americano.

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