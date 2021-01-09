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Conta suspensa

Bolsonaristas trocam foto de perfil no Twitter em solidariedade a Trump

Mudança ocorre após o presidente americano ter tido a conta deletada na rede social por infringir regras de uso. Entre os bolsonaristas que mostraram apoio a Trump está Allan dos Santos, investigado pelo STF no inquérito das "fake news"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2021 às 14:44

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 14:44

Mudança ocorre após Trump ter conta bloqueada na rede social
Allan dos Santos mudou a foto no Twitter para uma imagem do presidente americano Donald Trump Crédito: Reprodução/Twitter Allan dos Santos
Nesta sexta-feira (8), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu um feito até então inédito: tornou-se o primeiro presidente americano a ter sua conta no Twitter deletada por infringir as regras de uso da rede social.
Acostumados a ter posts removidos pelo Twitter, inluenciadores bolsonaristas se solidarizaram com o presidente americano e trocaram suas fotos de perfil na rede social pela foto do futuro ex-presidente dos EUA.
Leandro Ruschel e Allan dos Santos estão entre os que participaram da manifestação de repúdio em favor de Donald Trump. Ambos, inclusive, são investigados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por fazerem parte de um mecanismo coordenado de criação e divulgação de desinformação, as famosas "fake news".
Allan dos Santos tem histórico com a Corte. Ele é alvo de outro inquérito que investiga o financiamento de atos antidemocráticos em Brasília.
Após ser alvo de mandado de busca e apreensão no inquérito das fake news, Santos fugiu do Brasil e anunciou o sucesso da fuga em uma live com a ajuda da deputada federal Bia Kicis (PSL-SP), que também é bolsonarista. Segundo os investigadores, ele teria deixado o país em um avião rumo ao México.
A fuga aconteceu em agosto de 2020. Na ocasião, Santos alegou que teria descoberto um suposto plano de espionagem contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Quase cinco meses depois, ele ainda não apresentou qualquer prova da existência de tal conspiração que, segundo ele, envolveria as embaixadas da China e Coreia do Sul, os ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso e o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay.
Quem também optou por defender o presidente dos EUA foi Rodrigo Constantino, que após ser demitido da rádio Jovem Pan por dizer que colocaria a filha de castigo caso fosse estuprada, voltou à emissora como comentarista convidado para cobrir as férias do jornalista e também comentarista Augusto Nunes.

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