Trump anuncia que não irá à posse de Biden nos EUA

Donald Trump afirma que não irá à posse de Biden Crédito: Shealah Craighead/White House

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou em uma mensagem no Twitter que não irá à posse do democrata Joe Biden. "A todos que perguntaram, eu não irei à posse em 20 de janeiro", escreveu.

Com isso, Trump será o quarto presidente da história dos EUA a não ir à posse de seu sucessor. Os outros três casos ocorreram no século 19.

Dois meses após a eleição, Trump ainda não cumprimentou Biden pela vitória. Até esta quarta (6), quando apoiadores de seu governo invadiram o Congresso dos EUA, ele seguia tentando reverter o resultado do pleito presidencial, sem reconhecê-lo.