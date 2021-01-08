Trump anuncia que não irá à posse de Biden nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em uma mensagem no Twitter que não irá à posse do democrata Joe Biden. "A todos que perguntaram, eu não irei à posse em 20 de janeiro", escreveu.
Com isso, Trump será o quarto presidente da história dos EUA a não ir à posse de seu sucessor. Os outros três casos ocorreram no século 19.
Dois meses após a eleição, Trump ainda não cumprimentou Biden pela vitória. Até esta quarta (6), quando apoiadores de seu governo invadiram o Congresso dos EUA, ele seguia tentando reverter o resultado do pleito presidencial, sem reconhecê-lo.
Já em discurso na quinta (7), ele prometeu "assegurar uma transição de poder tranquila, ordenada e sem problemas". Ele diz que a vitória do democrata foi obtida por meio de fraude, mas não apresentou provas das acusações que fez.