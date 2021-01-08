Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump anuncia que não irá à posse de Biden nos EUA
Posse do democrata

Trump anuncia que não irá à posse de Biden nos EUA

Com isso, Trump será o quarto presidente da história dos EUA a não ir à posse de seu sucessor. Os outros três casos ocorreram no século 19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2021 às 14:12

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 14:12

Presidente dos EUA, Donald Trump
Donald Trump afirma que não irá à posse de Biden Crédito: Shealah Craighead/White House
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em uma mensagem no Twitter que não irá à posse do democrata Joe Biden. "A todos que perguntaram, eu não irei à posse em 20 de janeiro", escreveu.
Com isso, Trump será o quarto presidente da história dos EUA a não ir à posse de seu sucessor. Os outros três casos ocorreram no século 19.
Dois meses após a eleição, Trump ainda não cumprimentou Biden pela vitória. Até esta quarta (6), quando apoiadores de seu governo invadiram o Congresso dos EUA, ele seguia tentando reverter o resultado do pleito presidencial, sem reconhecê-lo.
Já em discurso na quinta (7), ele prometeu "assegurar uma transição de poder tranquila, ordenada e sem problemas". Ele diz que a vitória do democrata foi obtida por meio de fraude, mas não apresentou provas das acusações que fez.

Veja Também

Reino Unido adota droga contra artrite para tratar casos graves de Covid-19

Parlamento ratifica Biden e ala tenta destituir ou tornar Trump inelegível

EUA: policial morre em decorrência de ferimentos sofridos em invasão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Mundo Joe Biden Eleições nos EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados