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Invasão ao Congresso

EUA: policial morre em decorrência de ferimentos sofridos em invasão

Apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o Capitólio na noite de quarta-feira (6), enquanto o Congresso apurava os votos do Colégio Eleitoral
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jan 2021 às 10:04

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 10:04

O senador Tim Scott observa móveis revirados nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 07 de janeiro de 2021, um dia após a invasão promovida por extremistas pró-Donald Trump no Capitólio
Móveis foram revirados na invasão promovida por extremistas pró-Donald Trump no Capitólio Crédito: ANDREW HARNIK/AP
A Polícia do Capitólio dos Estados Unidos informou que um policial que tinha ficado ferido durante a invasão do Congresso americano morreu nesta quinta-feira (7). Brian D. Sicknick não resistiu aos ferimentos. A morte do policial será investigada pelo ramo de Homicídios do Departamento de Polícia Metropolitana e por agências federais. Sicknick estava na Polícia do Capitólio desde 2008. Apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o Capitólio na noite de quarta-feira (6), enquanto o Congresso apurava os votos do Colégio Eleitoral para confirmar o democrata Joe Biden como vencedor da eleição. 

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