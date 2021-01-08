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Um dia depois da invasão

Secretária de Educação dos EUA renuncia e culpa Trump por incitar violência

Em uma carta de demissão, Betsy DeVos culpou o presidente Donald Trump por inflamar as tensões durante o motim no Congresso norte-americano

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 09:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jan 2021 às 09:26
O presidente Donald Trump e sua secretária de Educação, Betsy Devos, durante uma reunião com professores e pais na Casa Branca em Washington, EUA
O presidente Donald Trump e sua secretária de Educação, Betsy Devos, durante uma reunião com professores e pais na Casa Branca em Washington, EUA Crédito: Reuters/Folhapress
A secretária de Educação dos Estados Unidos, Betsy DeVos, renunciou ao cargo na noite de quinta-feira (7), um dia depois da invasão do Capitólio por apoiadores do presidente Donald Trump. Em uma carta de demissão, DeVos culpou o presidente Donald Trump por inflamar as tensões durante o motim no Congresso norte-americano. "Não há dúvidas sobre o impacto que sua retórica teve sobre a situação, e é o ponto de inflexão para mim", disse DeVos no pronunciamento. Devos foi a nona integrante do governo Trump que saiu da administração federal após os protestos violentos de quarta-feira. Antes dela, a secretária dos Transportes do país, Elaine Chao, também havia renunciado ao cargo, citando os eventos "totalmente evitáveis" e traumáticos ocorridos em Washington.

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