Capixaba lança curso sobre arquitetura de igrejas católicas

Santuário Basílica de Santo Antônio, em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Por que o altar não deve ser de vidro? A pia batismal pode ficar em qualquer lugar? Essas são algumas dúvidas que o arquiteto sacro Ruan Venturini recebe diariamente. Com mais de 200 projetos de construção, reforma, ampliação e adequação litúrgica de templos católicos espalhados pelo Brasil, o capixaba agora compartilha seu vasto conhecimento no curso on-line "Espaço Litúrgico Pós-Concílio".



Ao todo são 10 videoaulas, com linguagem prática e objetiva. O conteúdo foi baseado em documentos da Igreja como o Sacrosanctum Concilium, Instrução Geral do Missal Romano, Catecismo da Igreja Católica e Estudos 113 da CNBB, que norteiam a construção dos templos.

“É um convite para desvendar as orientações da Igreja no período pós-Concílio Vaticano II sobre Liturgia e Arte Sacra, ensinando a todo católico a compreender o significado profundo por trás de cada elemento do espaço sagrado. É uma formação essencial para quem deseja ir além da estética e entender a teologia que molda o design das paróquias modernas”, diz o arquiteto.

Ruan Venturini: “Muitos profissionais e fiéis desconhecem nomenclaturas e regras do espaço litúrgico". Crédito: Divulgação

“Muitos profissionais e fiéis desconhecem nomenclaturas e regras do espaço litúrgico, que é o local físico onde os cristãos se reúnem para celebrar a presença de Deus. Com orientações voltadas para a teologia, liturgia e arquitetura, o curso traz explicações acessíveis para leigos, padres, agentes pastorais, artistas e arquitetos que desejam compreender mais ou projetar espaços que inspiram fé e comunhão”, explica o arquiteto.

PAIXÃO PELA ARQUITETURA SACRA

Natural de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, Ruan Venturini é especialista em Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico pela Faculdade São Basílio Magno (Fasbam), tradicional instituição de ensino superior e de confissão católica, localizada em Curitiba (PR). Foi na graduação que ele descobriu a paixão pela arquitetura sacra.

“Sempre fui católico e na faculdade participava do grupo de oração. Ainda no quinto período, uma amiga me disse que eu tinha já tinha o TCC em mãos: a arquitetura religiosa. Foi um despertar muito emocionante. Amigos me deram vários livros sobre o tema e eu segui em frente”, relata.

Hoje, além do escritório de arquitetura convencional, ele tem a ‘Petrus Arquitetura Sacra’, empresa especializada em projetos voltados para a Igreja Católica, a partir das orientações dos documentos da Igreja.

Venturini já realizou trabalhos em várias cidades capixabas e até fora do Espírito Santo como Acre, Pará, Ceará, Mato Grosso, Brasília, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O lançamento do curso on-line "Espaço Litúrgico Pós-Concílio" será realizado nesta segunda-feira (1º), às 19h, no auditório da Fecomércio, em Santa Lúcia, Vitória. Informações: Instagram @petrusarquiteturasacra.

