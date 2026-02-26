Até o pôr do sol pode virar patrimônio cultural no ES

Pôr do sol em Colatina, considerado um dos mais bonitos do Brasil. Crédito: André Bereta Júnior

Um dos maiores orgulhosos da cidade, o pôr do sol de Colatina pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial do Espírito Santo. O projeto, em tramitação na Assembleia Legislativa, é de iniciativa do deputado Sérgio Meneguelli (Republicanos), ex-prefeito e ex-vereador da Princesinha do Norte.



“O reconhecimento desse fenômeno como Patrimônio Cultural Imaterial representa um gesto de valorização do sentimento colatinense e de incentivo ao turismo, à arte e à preservação do meio ambiente”, defende o parlamentar.

O deputado acrescenta que o reconhecimento do pôr de sol de Colatina é importante pelo seu valor simbólico, paisagístico e efetivo para a população capixaba: “A ‘Princesa do Norte’ é palco de um dos mais belos e marcantes entardeceres do Brasil”.

Sérgio Meneguelli Deputado estadual e autor do projeto “Como frequentador e admirador do pôr do sol de Colatina, sinto que essa homenagem traduz o carinho e o respeito de todos os capixabas por esse cenário único, que merece ser protegido e celebrado como parte do nosso patrimônio coletivo”

Na década de 1960, lembra Meneguelli, a revista norte-americana Time elegeu o pôr do sol da cidade do Noroeste capixaba como o mais bonito do Espírito Santo e o segundo mais bonito do mundo, destacando a beleza do fenômeno e a harmonia entre o sol, o rio e o relevo colatinense.

O projeto foi protocolado em novembro do ano passado e encaminhado para análise e parecer das Comissões de Justiça, de Cultura, de Turismo e de Finanças, para que depois possa ser votado pelo Plenário da Assembleia Legislativa.

Uma eleição feita pelo "Fantástico", programa dominical da Rede Globo, em 2014, apontou o pôr do sol de Colatina como sendo o terceiro mais bonito do país.

Com cores fortes em homenagem a Colatina, a MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de 2023. Crédito: Fernando Madeira

O fenômeno natural até já desfilou no Sambão do Povo. As cores quentes do entardecer estiveram presentes nas fantasias da Mocidade Unida da Glória (MUG), escola de samba de Vila Velha que homenageou Colatina no Carnaval de 2023. O enredo foi, sem trocadilho, pé-quente: naquele ano, a MUG foi a campeã no Sambão.

