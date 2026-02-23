Um concerto histórico do ES no templo da música clássica do país

O domingo 29 de março de 2026 vai entrar para a história da música clássica do Espírito Santo. Nesse dia, a Orquestra Camerata SESI sobe ao palco da Sala São Paulo, considerada a mais importante sala de concertos da América Latina, e entra para a história como a primeira orquestra profissional capixaba a se apresentar no espaço.
O concerto marca simbolicamente a celebração dos 18 anos de trajetória artística da Camerata, completados em 2026. A apresentação dos músicos do Espírito Santo na capital paulista merece muitos aplausos, a manifestação de júbilo por excelência no mundo das artes.
Afinal, o feito coloca a Camerata Sesi no seleto circuito das grandes orquestras brasileiras e internacionais que já passaram pelo palco instalado no Complexo Cultural Júlio Prestes, reconhecido mundialmente por sua acústica impecável e excelência artística. Mais do que uma apresentação, trata-se de um reconhecimento à consistência e à maturidade de um trabalho desenvolvido ao longo de quase duas décadas no Espírito Santo.
Intitulado “Uma Orquestra Capixaba na Sala São Paulo”, o concerto integra a tradicional série Matinais, com entrada gratuita, ampliando o acesso do público à música de concerto. A apresentação contará com a participação especial do jovem pianista Estêvão Gomes, de apenas 17 anos, vencedor do Prêmio Prelúdio 2024.
Sob a regência do maestro Isaac Gonçalves, a Orquestra Camerata Sesi construiu uma trajetória marcada pela excelência artística, formação de público e democratização do acesso à cultura. Com repertórios variados e ações educativas, o grupo se consolidou como uma das principais referências musicais do Estado e vem projetando o Espírito Santo para além de suas fronteiras.
Segundo ele, a apresentação simboliza não apenas a maioridade artística do grupo, mas a força da produção cultural capixaba em um dos palcos mais prestigiados do mundo.
Isaac Gonçalves
Maestro da Orquestra Camerata Sesi
“Esse concerto é um marco para a Camerata e também para o Espírito Santo. É o reconhecimento de um trabalho sério, contínuo e comprometido com a música de concerto”
A apresentação na Sala São Paulo não celebra apenas 18 anos de história, coloca definitivamente o Espírito Santo no mapa da música de concerto brasileira.
COMO CONSEGUIR INGRESSOS
O espetáculo será realizado às 10h50, tem duração prevista de uma hora e entrada gratuita. A distribuição de ingressos ocorre a partir das 12h, três dias antes do concerto, pela internet ou nos totens localizados no piso térreo da Sala São Paulo.
