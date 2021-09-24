Ainda vale a pena comprar um carro da Ford?

Ford Ka FreeStyle: a montadora encerrou a fabricação de carros no Brasil recentemente. Crédito: Ford/Divulgação

O fim da fabricação no Brasil tem gerado muitas dúvidas naqueles que já possuem um carro da marca ou estão pensando em aproveitar o momento para adquirir um. Dentre as dúvidas, uma das mais comuns é a respeito do risco de maior perda de valor de mercado desses modelos.

De fato, uma depreciação mais acentuada irá ocorrer – como já vem ocorrendo – em um primeiro momento. Afinal, é bom lembrar que, além da saída do país, os modelos disponibilizados hoje também estão saindo de linha, o que também gera desvalorização. Essa depreciação no preço médio é puxada pela própria desconfiança dos consumidores, que, temendo a perda de valor, tentam se desfazer dos modelos da marca ou deixam de comprá-los, o que faz os preços caírem. Nesse contexto, as concessionárias se veem obrigadas a oferecer descontos mais atrativos para desovar seus estoques, fazendo com que o valor caia ainda mais.

Contudo, é importante destacar que, passados dois ou três anos, o impacto causado pelo anúncio do fim da produção nacional tende a ser neutralizado e, consequentemente, os preços também tendem a seguir sua evolução normal. Logo, ter esse contexto de desvalorização e futura estabilização dos valores é algo a ser considerado hoje por aqueles que pensam em adquirir algum veículo da marca.

Diante disso tudo, caberá à montadora norte-americana o esforço para cuidar de sua própria imagem no mercado neste momento para que uma maior rejeição futura não aconteça por parte dos consumidores nacionais.