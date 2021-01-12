Com saída da Ford do Brasil, entenda os direitos dos donos de carros

A Ford anunciou o fim da produção de veículos no Brasil, o fechamento de fábricas e a demissão de cerca de 5 mil funcionários no Brasil e na Argentina Crédito: Dirceu Portugal /Fotoarena/Folhapress

anúncio de que a Ford está encerrando a produção de veículos no Brasil após 100 anos da instalação da primeira fábrica no país pegou de surpresa os proprietários de carros da marca. As maiores preocupações são quanto a reposição de peças, manutenção, revisão e desvalorização dos automóveis.

O fechamento das fábricas em Camaçari (BA) e Taubaté (SP), para carros da Ford, e Horizonte (CE), para jipes da Troller, foi anunciado pela montadora nessa segunda-feira (11) e afeta a produção dos modelos Ka, EcoSport e Troller T4, que terão as vendas interrompidas após o término dos estoques.

De acordo com o comunicado da Ford, a decisão foi tomada no processo de reestruturação global da marca e que o fechamento das fábricas acontece após anos de redução das vendas no País. Em 2019, a Ford encerrou as atividades na fábrica de São Bernardo do Campo (SP) e deixou de vender o modelo Fiesta. Dessa forma, serão vendidos no Brasil apenas modelos importados, principalmente das unidades fabris de Argentina e Uruguai.

Apesar da repentina decisão, a presidente da Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa (Consumare), Maria Inês Dolci, disse, em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (12), que a empresa deverá se responsabilizar por futuros defeitos e garantir a manutenção dos veículos e reposição das peças daqueles que já estão em circulação no Brasil e que venham a ser vendidos após o anúncio.

“O Código de Defesa do Consumidor traz esse compromisso de que fabricantes e importadores assegurem a oferta de peças enquanto fizerem a fabricação ou importação. Quando esse serviço é encerrado, essas empresas têm o compromisso continuar com a oferta por um tempo razoável. Nesse sentido, temos que considerar que um automóvel é um bem caro e durável. A oferta de peças e a manutenção desses veículos deve ser mantida como estabelece a lei do consumidor para que continuem circulando sem comprometer a segurança.”, esclareceu a especialista.

Maria Inês cobra ainda que, da mesma forma que o comunicado de encerramento das atividades foi publicizado, a montadora deve fazer esforços para que os consumidores saibam das ações dela em relação aos compromissos assumidos junto a órgãos do governo para assegurar que os donos de veículo continuem assistidos.

“O consumidor comprou um produto caro e as peças dele não podem ter vida útil inferior à do automóvel. Não garantir a reposição dessas peças pode ser considerada uma infração do Código de Defesa do Consumidor. A solução adequada é que a empresa informe adequadamente quais serão as consequências da retirada das fábricas do Brasil”, alertou Dolci.

EMPRESA DIZ QUE MANTERÁ COMPROMISSOS

No comunicado que informou sobre o fechamento, a montadora diz que não deixará os donos de veículos desassistidos: “A Ford mantém assistência total ao consumidor com operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia para seus clientes no Brasil e na América do Sul”.

A multinacional afirmou ainda que manterá a produção de peças para garantir assistência para quem já tem os veículos que sairão de linha. "A produção será encerrada imediatamente em Camaçari e Taubaté, mantendo-se apenas a fabricação de peças por alguns meses para garantir disponibilidade dos estoques de pós-venda. A fábrica da Troller em Horizonte continuará operando até o quarto trimestre de 2021".



Em entrevista à Gazeta nesta segunda-feira (11), o diretor da rede de concessionárias Contauto, Apolo Figueiredo Risk, disse que também foi pego de surpresa com a decisão da marca . No entanto, ele esclareceu que as lojas vão continuar garantindo o serviço de pós-venda aos clientes que adquiriram os veículos que saíram de linha.