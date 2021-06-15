Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Ainda podemos falar em democracia no Brasil?

Vivemos novos tempos que também “modernizaram” as ditaduras. As ditaduras brancas, sem sangue e sem tanques, talvez sejam mais perversas e difíceis de serem confrontadas

Públicado em 

15 jun 2021 às 02:00
Elda Bussinguer

Colunista

Elda Bussinguer

Manifestante com cartaz sobre democracia no Brasil, durante ato no Largo da Batata, em São Paulo, neste domingo (7)
A aparente normalidade democrática apenas encobre o que de fato acontece no Brasil contemporâneo Crédito: Alice Vergueiro/Folhapress
Nossa tão festejada democracia talvez não exista mais.
Ela foi se dissolvendo a cada dia em que permitimos, impassíveis, que nossa Constituição fosse violada e que os pilares sustentadores do Estado Democrático de Direito, implantado no Brasil com a Constituição de 1988, fossem sendo corroídos em favor de interesses pouco republicanos.
É verdade que não tivemos um golpe, clássico, tal qual povoa nosso imaginário social, carregado de simbolismos, de fardas, de marchas sobre o Congresso, de tanques percorrendo as ruas a nos inibir toda e qualquer manifestação possível de coragem, ainda que tímida.

Veja Também

Combater discurso autoritário é, sobretudo, equilibrar o jogo político

Para onde vai o pêndulo na democracia brasileira?

Bruno Covas e Eva Wilma tinham em comum a defesa da democracia

É verdade que o Supremo Tribunal Federal continua a tomar algumas decisões que parecem nos encher de esperanças, alimentando a crença de que ainda encontra-se de pé nosso bastião da democracia, guardião da Constituição e da ordem democrática.
É verdade que o Congresso Nacional continua a se reunir na capital federal, a elaborar leis em uma aparente normalidade institucional, atuando como devem atuar as casas legislativas federais. Os deputados e senadores continuam a discursar livremente, nos dando a sensação de que “tudo continua como dantes no quartel do Abrantes” e que as instituições da República continuam a atuar de forma livre, independente e autônoma, como devem atuar os três poderes, tendo preservadas sua independência e sua honra.
É verdade que a imprensa continua a exercer sua liberdade de manifestação sem que os tão conhecidos órgãos de censura prévia coloquem mordaça nas bocas dos jornalistas ou nos teclados de seus computadores.
É verdade que os governadores e prefeitos continuam a tomar decisões que muitas vezes se contrapõem às vontades do governo federal, em uma aparente independência e normalidade democrática.

Veja Também

Volta do 'distritão' prejudica a democracia brasileira

A democracia é a única forma de governo que garante a manutenção da vida

A pandemia, a democracia e a floresta em chamas

É também verdade que nos bairros “nobres”, nos quais residem os mais abastados, as pessoas continuam a transitar livremente pelas ruas sem serem abordadas por policiais que as encostem nos muros lhes vasculhando os bolsos e lhes colocando algemas em uma humilhação pública, no mais das vezes desnecessária e violadora de direitos, em especial do direito à dignidade da pessoa humana, como se faz naturalmente nos bairros periféricos e nos morros das cidades. Nos bairros “nobres”, os filhos da classe média e alta, normalmente brancos e bem vestidos, continuam a ser, aparentemente, respeitados.
Essa aparente normalidade democrática, entretanto, apenas encobre o que de fato acontece no Brasil contemporâneo. Há muito a democracia foi corroída, fissurada, o tecido social esgarçado, os princípios constitucionais violados, o povo silenciado, o medo implantado, as inimizades fomentadas como é típico nos regimes fascistas, as famílias divididas, polarizadas, os amigos distanciados, afastados pela estratégia de categorização e segmentação entre os que são carimbados como comunistas, esquerdistas e defensores dos Direitos Humanos e aqueles que se dizem defensores da tradição, da família e da propriedade.
Os direitos sociais foram sistematicamente violados, solapados, retirados, agora não mais por meio da força e das armas, mas com o apoio maciço de uma grande massa de excluídos, miseráveis de toda ordem que, capturados pelo discurso ideológico neoliberal que encobre as perversidades, constrói mitos messiânicos, enviados por Deus para promoverem a justiça na terra enquanto aguardam a justiça divina.

Veja Também

Você conhece as lutas por trás de cada um dos direitos humanos?

Brasil se torna ambiente propício a um golpe contra a democracia

A democracia precisa resistir

Acostumados e incentivados a viver sob o domínio e controle de seus líderes religiosos, em obediência ao que entendem ser a vontade divina, cristãos de muitas matizes aceitam a ditadura como paradigma e as forças armadas como defensoras dos ideais cristãos, ainda que sejam, muitos deles, pertencentes a comunidades periféricas, os grandes alvos de ações violentas e violadoras de direitos.
Aceitar e defender a ditadura, sem compreender a dimensão de sua interferência na vida, nas liberdades e na paz social, é típico das democracias frágeis, da cultura patrimonialista, do coronelismo, do desejo de ter um “padinho” que lhe proteja e dê segurança, ainda que se continue aprisionado, pobre e dependente. Ou então, típico dos representantes da extrema direita, acostumados com as benesses do poder, sem qualquer sensibilidade para o outro, compreendendo mulheres, pobres e negros como corpos objetificados, que lhes devem estar submetidos.
É verdade que não tivemos um golpe clássico a implantar uma ditadura clássica. Vivemos novos tempos que também “modernizaram” as ditaduras.

Veja Também

Conselho Federal de Medicina: ruptura ética e científica na pandemia

CPI da Covid, o envelhecido machismo e o renovado feminismo

Enfermagem: sem salário justo, não há trabalho decente

As ditaduras brancas, sem sangue e sem tanques, talvez sejam mais perversas e difíceis de serem confrontadas. Elas não criam revolta e nem convidam às ruas. Eles inibem os movimentos e vão se incorporando como cultura aceita e validada pelo silêncio, pela manifestação tímida de revolta, pela naturalização dos hábitos cultivados no cotidiano cansado e desalentado dos violados, que sem forças para resistir e, muitas vezes, sem compreender as verdadeiras raízes das injustiças se quedam acomodados.
Enquanto isso, os estudiosos das ciências sociais e políticas, e todos aqueles que conhecem a raiz e os fundamentos dos movimentos antidemocráticos ou do neoliberalismo radical, promovedor de desigualdades e de violações de direitos, a tudo assistem acomodados no aplacar de suas consciências adormecidas intencionalmente para não sofrerem, responsabilizando-se, de alguma forma, por sua incapacidade de promover uma educação libertadora e emancipadora capaz de resistir e enfrentar o perverso jogo político no qual as ditaduras florescem.

Elda Bussinguer

Pos-doutora em Saude Coletiva (UFRJ), doutora em Bioetica (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitaria

Tópicos Relacionados

Brasil Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados