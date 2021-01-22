Brasil se torna ambiente propício a um golpe contra a democracia

O presidente Jair Bolsonaro repete discurso de fraude usado pelo ex-presidente Donald Trump Crédito: Marcos Correa/PR

As semelhanças entre os episódios que ocorrem nos Estados Unidos e o momento político brasileiro são evidentes. Lá, Trump disse, em 2016, que a eleição que o elegeu tinha sido fraudada, repetindo agora o discurso de fraude como tentativa de melar a sua derrota nas urnas em 2020.

Bolsonaro segue o mesmo script ao sustentar que houve fraude quando venceu em 2018 e ao antever nova fraude em 2022. É assim que agem os governos com veia autoritária: tentam desacreditar a legitimidade do voto popular para minar as bases da democracia.

A declaração de Bolsonaro feita um dia após a invasão do Capitólio é emblemática. Disse que todos sabem que ele é “ligado ao Trump” e que “o que aconteceu nas eleições americanas” foi a “falta de confiança no voto” porque “houve gente que votou três, quatro vezes, mortos votaram, foi uma festa”.

A declaração foi dada mesmo após a Justiça ter rejeitado mais de 60 tentativas de Trump de reverter o resultado das urnas. E mesmo após boa parte das lideranças do Partido Republicano americano – o mesmo partido que elegeu Trump – ter reconhecido a legitimidade do resultado eleitoral.

A invasão do Capitólio por seguidores de Trump – alguns armados e portando bombas – acende a luz de alerta para aquilo que o presidente brasileiro diz que “vamos ter problemas piores do que os Estados Unidos”. Desde que assumiu a presidência, Bolsonaro facilita a aquisição de armas pela população. Em 2020, quase 180 mil novas armas de fogo foram registradas na Polícia Federal, um recorde em relação à série histórica iniciada em 2009. O volume de entrada de armas estrangeiras nos últimos dois anos (177,3 mil revólveres, pistolas, espingardas e carabinas) supera o total acumulado dos 22 anos anteriores, segundo o Siscomex.

À maior quantidade de armas em poder da população acrescente-se a progressiva militarização do governo: são 6,1 mil militares da ativa e da reserva ocupando cargos civis, mais do que o dobro do que havia no governo Temer (2,7 mil). E ainda há o apoio do governo aos dois projetos que tramitam na Câmara Federal que retiram poderes dos governadores sobre as polícias militares