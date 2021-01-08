É impossível ser otimista no Brasil em 2021

Perspectivas de volta à vida normal são cada vez mais adiadas com o avanço da Covid-19 Crédito: prostooleh/Freepik

Por mais que tenhamos enviado votos de feliz ano novo aos amigos, não é fácil ser otimista no Brasil em 2021. A começar pela segunda onda da pandemia do novo coronavírus – que, ao invés de ser “potencializado pela mídia”, como disse o presidente , ressurge turbinado por uma nova variante que amplia o seu poder de contaminação – que adia, sabe-se lá por quanto tempo, as perspectivas de volta à vida normal. Como se isso não bastasse, o Brasil segue no final da fila da vacinação em massa, já em curso em mais de 50 países.

Com relação à vacinação, se não bastasse a incompetência do governo federal em viabilizá-la, estamos todos condenados a conviver com uma campanha explícita que nega a sua eficácia, conduzida exatamente por quem deveria ser o primeiro a estimulá-la. Não é fácil suportar as ironias de que quem se vacinar pode virar jacaré, brincadeira infame que só pode ter saído de uma boca irresponsável.

Dói no coração ouvir de uma querida amiga a pergunta se ela deveria ou não se vacinar, considerando a enxurrada de mensagens a que teve acesso amedrontando-a sobre os efeitos da vacina. Isso demonstra o quanto mal faz aos brasileiros essa campanha diária negando a gravidade da “gripezinha”, ou da “conversinha” da segunda onda, e as críticas “aos maricas” que usam máscaras e evitam as aglomerações. Afinal, para que esses cuidados já que “todos nós vamos morrer um dia?”, como repete a ladainha maldita.

Nas praias, multidões se esbarram. Nos calçadões, as pessoas já não usam a máscara. As festas clandestinas se multiplicam. Nelas é possível ouvir os gritos de que “se precisar, intuba, p*”, como foi documentado em vídeo exibido na TV. O presidente promove aglomerações, circula sem máscara e anuncia que não vai se vacinar, fiel ao seu discurso caricato que pretende fazer graça com coisa séria.