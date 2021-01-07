Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PDT protocola notícia-crime contra Bolsonaro por indefinição sobre vacinação
Sem datas estabelecidas

PDT protocola notícia-crime contra Bolsonaro por indefinição sobre vacinação

Em nota, o presidente do partido afirmou que "é criminoso assistir diariamente o chefe do Executivo atentar contra a vida do povo e pisar em cima dos cadáveres de quase 200 mil mortos"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jan 2021 às 15:55

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 15:55

O presidente Bolsonaro em visita ao Maranhão
O presidente Bolsonaro  Crédito: Alan Santos/PR
O PDT, representado pelo presidente nacional da sigla Carlos Lupi e o vice, Ciro Gomes, protocolou nesta quinta-feira (7) notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o presidente Jair Bolsonaro pela falta de uma data específica para iniciar o processo de imunização no País contra a covid-19. O partido cita "esforços hercúleos pelo governo federal para entronizar o negacionismo e a ignorância diante da ciência". "É criminoso assistir diariamente o chefe do Executivo atentar contra a vida do povo e pisar em cima dos cadáveres de quase 200 mil mortos com suas decisões equivocadas e delírios que atravessam a linha do senso comum e da ciência", afirmou em nota o presidente do partido.

Veja Também

Se Brasil não tiver voto impresso em 2022, vamos ter problema pior que os EUA, diz Bolsonaro

Presidente do TSE rebate Bolsonaro e diz que lida "com fatos e provas"

Bolsonaro diz que vai restabelecer "mais verdades" sobre vacina em "live"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro PDT Brasília (DF) Vacina Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados