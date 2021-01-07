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Transmissão semanal

Bolsonaro diz que vai restabelecer "mais verdades" sobre vacina em "live"

Em publicação, Bolsonaro compartilha o pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, feito em rede nacional

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 11:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jan 2021 às 11:33
Presidente da República, Jair Bolsonaro, em evento voltado ao turismo em Brasília
Presidente da República, Jair Bolsonaro, fará a transmissão semanal às 19h desta quinta-feira (7) Crédito: Isac Nóbrega
O presidente Jair Bolsonaro afirmou pelo Twitter que durante a sua transmissão semanal prevista para às 19h desta quinta-feira (7) irá restabelecer "mais verdades" sobre a vacina contra a Covid-19 no Brasil. Na publicação, Bolsonaro compartilha o pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, feito em rede nacional na noite de quarta-feira (6).
Pressionado para fixar o início da imunização contra a Covid-19, o ministro afirmou nesta quarta (6) que há seringas, agulhas e vacinas suficientes para começar a campanha ainda neste mês.
Nesta quinta-feira é esperado também que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), - e desafeto do presidente - anuncie dados sobre a eficácia da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. Há a expectativa também de que o Butantan dê entrada ao pedido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso do imunizante.

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