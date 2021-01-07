Coronavírus: ES registra 5.265 mortes e passa de 258 mil casos

Coronavírus Crédito: Pixabay



O Espírito Santo registrou mais 34 mortes e 1.646 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado na tarde desta quinta-feira (7).

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.265 mortes provocadas pela doença e 258.941 pessoas infectadas.

O município de Vila Velha, com 34.918 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.

Em seguida, estão Serra (32.225), Vitória (29.812) e Cariacica (21.692). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.399 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.843.