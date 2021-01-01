2020: um ano para ser esquecido?

Em 2020 ficamos confinados, isolados, amedrontados diante da ameaça invisível do coronavírus Crédito: Freepik

O ano de 2020 merece ser esquecido. Visto por todos os ângulos possíveis, ele nos traz péssimas lembranças. Nele, ficamos confinados, isolados, amedrontados diante da ameaça invisível do coronavírus , que está em toda parte multiplicando mortes e sequelas. Ele foi o ano da pandemia, a maior dos últimos cem anos, que vitimou as famílias e dizimou a economia. O ano da perda do convívio, dos empregos, da atividade econômica, o que fez com que o mundo se tornasse mais pobre, triste e desiludido. O ano do caos.

É difícil mensurar todas as perdas ocorridas em 2020. Na educação, por exemplo, a qualidade da aprendizagem foi reduzida drasticamente, principalmente no que se refere ao ensino fundamental e médio. Mesmo com todos os esforços empreendidos pelos educadores, o ensino a distância não se equipara ao presencial. Sem falar da demora, ocorrida em muitas instituições de ensino, em efetivar a transição da sala de aula para o computador. Como o retorno ao ensino presencial pleno irá demorar – por causa do repique da pandemia –, não será simples para as nossas crianças e jovens recuperar o aprendizado perdido.

Na saúde das pessoas, as perdas são ainda mais visíveis. Quando não mata, o coronavírus quase sempre deixa sequelas que afetam o organismo das pessoas, muitas vezes para sempre. Até as que não foram infectadas sofrem com as consequências da inatividade forçada pelo isolamento, como a perda de massa muscular. Ou, o que é ainda mais grave, com os males decorrentes da solidão. Ou seja, sobram prejuízos para todo o mundo: além de sozinhos, estamos mais vulneráveis às doenças do mundo.

Mas o ano de 2020 é um ano que também merece ser lembrado. Merece ser lembrado para nunca esquecermos dos desvarios e inconsequências de um governo que foi – e continua sendo – incapaz de reconhecer a gravidade da maior crise sanitária dos últimos cem anos. Um governo incapaz de entender a necessidade da prevenção como forma de reduzir a quantidade de vítimas que hoje, no Brasil , já se aproxima dos 200 mil mortos e 7,6 milhões de infectados.

Um governo que se nega até a reconhecer a importância da vacinação em massa como caminho para colocar um fim na pandemia. E o que é pior: não só é incapaz de reconhecer a importância da vacinação como se presta a desestimulá-la – retrocedendo cem anos ao reviver a “revolta da vacina” que crucificou e, depois, reconheceu os méritos de Oswaldo Cruz – espalhando inverdades para desacreditar a eficiência dos imunizantes, a ciência e o esforço dos pesquisadores.