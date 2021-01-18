Assim como Trump, Bolsonaro também merece o impeachment

O processo eleitoral americano é complexo, manual, longo, envolve várias etapas, bem diferente do nosso e, provavelmente, mais sujeito a fraude do que o da urna eletrônica, em que o resultado pode ser obtido em poucas horas de apuração. Antes, na época do voto manual, a fraude era comum, os votos de cabresto elegiam os coronéis, a contagem lenta e manual era possível de manipulações fraudulentas e não havia fiscais suficientes para garantir a lisura do processo democrático em todos os rincões desta nossa nação continental.