Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ameaça à democracia

Assim como Trump, Bolsonaro também merece o impeachment

Presidente do Brasil é seguidor da ideologia do atual presidente norte-americano, que sofre seu segundo processo de impeachment acusado de incitar invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro

Públicado em 

18 jan 2021 às 02:00
Francisco Aurelio Ribeiro

Colunista

Francisco Aurelio Ribeiro

Mar a Lago - Flórida, Presidente da República Jair Bolsonaro acompanhado do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, posam para fotografia
Donald Trump e Jair Bolsonaro durante encontro em março de 2020 Crédito: Alan Santos/PR
Estava entre os americanos, há pouco mais de quatro anos, quando Trump foi eleito, para surpresa minha e nenhuma dos americanos. Eles estão habituados ao rodízio de partidos no poder e queriam, após oito anos de governo democrata do Obama, trocar a gestão política do país. Talvez eu estivesse influenciado pela imprensa e os jornais a que assistia na TV, que davam como certa a vitória da Hilary Clinton. Pois não deu. 
O processo eleitoral americano é complexo, manual, longo, envolve várias etapas, bem diferente do nosso e, provavelmente, mais sujeito a fraude do que o da urna eletrônica, em que o resultado pode ser obtido em poucas horas de apuração. Antes, na época do voto manual, a fraude era comum, os votos de cabresto elegiam os coronéis, a contagem lenta e manual era possível de manipulações fraudulentas e não havia fiscais suficientes para garantir a lisura do processo democrático em todos os rincões desta nossa nação continental.
Amanhã, felizmente, chega ao fim o mandato do tresloucado Donald Trump, mas nem ele nem seus radicais apoiadores concordam com o resultado das eleições, em que a dupla democrata Biden/Harris foi eleita por ampla maioria. Incentivado por seu desvairado líder, os trumpistas radicais, combinados nas redes sociais, invadiram o Congresso Nacional norte-americano, numa cena antes nunca imaginada naquele país e que não acontecia há mais de duzentos anos. 

Veja Também

Apoiadores de Trump prometem voltar a Washington no dia da posse de Biden

Biden diz que Trump incitou multidão: "Presidente não está acima da lei"

Se Brasil não tiver voto impresso em 2022, vamos ter problema pior que os EUA, diz Bolsonaro

Acostumado a ver isso na América Latina ou em outra parte do planeta, o mundo se surpreendeu com as cenas daqueles neovikings ou neopiratas, escalando muro, quebrando portas e vidraças, acuando policiais em minoria, saqueando, roubando objetos, conspurcando o gabinete da presidente, a combativa Nancy Pelosi, uma cena de barbárie inimaginável num país que busca ser um espelho democrático para o mundo.
Pela segunda vez, Trump sofreu impeachment, a ser referendado pelo Senado, ainda majoritariamente republicano. Os invasores do Capitólio estão sendo identificados, presos e serão julgados como terroristas. Que suas penas não sejam leves, para que isso sirva de exemplo para o mundo e, sobretudo, para nós, que temos no poder o principal seguidor de Trump e de sua ideologia, que já ameaçou a democracia brasileira, dizendo que, nas próximas eleições, aqui poderá ocorrer o mesmo, pois o voto eletrônico não é seguro, a despeito da lisura do processo garantida pelo Ministro Barroso, presidente da Justiça Eleitoral. 
Bolsonaro, o boçal, também merece o impeachment, por sua interferência na Polícia Federal, pelo apoio aos extremistas nos ataques ao Supremo Tribunal e ao Congresso Nacional, pelo envolvimento seu e dos filhos nas milícias cariocas, pela negação da pandemia e da vacinação, responsável direto pelo genocídio de cerca de duzentos e dez mil brasileiros. Oxalá o Congresso Nacional o destitua do poder, em fevereiro. Por muito menos, Dilma foi defenestrada. Antes o Mourão que um Capitão falastrão.

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

O resultado das eleições revela a cara do nosso país

Papa Francisco é o único líder mundial que pensa no mundo como um todo

Tempo de recuperar o lirismo e a crença de uma sociedade melhor

Confesso que nunca imaginaria viver tempos tão estranhos quanto o atual

Cala a boca já morreu: falta de respeito e empatia do capitão de bravatas

Francisco Aurelio Ribeiro

É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades.

Tópicos Relacionados

Brasil Política Donald Trump Estados Unidos Jair Bolsonaro Democracia Eleições nos EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados