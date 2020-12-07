O resultado das eleições revela a cara do nosso país

Um terço do eleitorado brasileiro não quer exercer seu sagrado direito de escolher seus governantes Crédito: Carlos Alberto Silva

Prometo que é a última vez que vou falar de eleições neste ano, mas não posso deixar de comentar o que vi e senti, após baixar a poeira. Em primeiro lugar, a questão da abstenção em torno de trinta por cento , ou mais, não é, totalmente, devido à pandemia. Na hora em que fui votar, a praia estava lotada, a maioria sem máscara, e aposto que muitos ali nem passaram perto de uma urna. Ou seja, um terço do eleitorado brasileiro não quer exercer seu sagrado direito de escolher seus governantes e representantes no legislativo, por descrença, cansaço, preguiça, acomodação ou por qualquer outro motivo que lhe dê na telha.

Nossa geração, que ficou vinte anos sem poder votar durante a ditadura, e lutou muito para recuperar esse direito na campanha pelo “Diretas, Já”, pode até estranhar, mas mesmo muitos de nós, sexagenários ou mais, não queremos mais exercer esse direito. Fazer o quê? Mudar a legislação. O voto deve ser facultativo, não mais obrigatório. Vota quem puder e se quiser. Simples, assim.

O segundo ponto é o da representatividade das mulheres em nossa sociedade. Estatisticamente, elas representam mais de cinquenta por cento do eleitorado e da população. No entanto, conforme o portal da agência do Senado, ”além da cota de 30% de candidaturas femininas, nesta eleição municipal, foi a primeira vez que entraram em vigor as novas regras da reserva de, no mínimo, 30% dos fundos eleitoral e partidário e a aplicação do mesmo percentual ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para as mulheres, com a obrigatoriedade dos partidos de fazer a divulgação dessas candidaturas. Ainda assim, nas eleições deste ano, foram 2,5 mais homens que mulheres candidatas para os cargos de prefeito, vice e vereador no Brasil, somando 370 mil candidaturas masculinas contra 187 mil postulantes do sexo feminino”.

Simone Beauvoir estava certa quando disse que os homens são solidários e corporativistas, ao contrário das mulheres que não confiam umas nas outras. Creio que a solução seja estabelecer cota não para candidatos, mas para os cargos, pelo menos no legislativo. Ou seja, homens, mulheres e LBTQ+ deveriam dividir o número de cargos conforme sua participação na sociedade. Polêmico, mas só assim contemplaríamos democraticamente a realidade social.

O resultado das eleições revela a cara do nosso país: machista, racista, homofóbico. Uma das poucas mulheres eleitas, a prefeita de Bauru, por ser negra, foi ameaçada de morte por um desses "haters" de rede social. Tomara que seja identificado, preso, denunciado e condenado por racismo e ameaça de morte. Negar o crime é a principal forma de ocultá-lo e de deixá-lo se expandir.