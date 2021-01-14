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Após decisão

Julgamento de impeachment no Senado pode começar no dia da posse de Biden

O cronograma do processo é definido pelos procedimentos do Senado e começarão assim que a Câmara entregar o artigo de impeachment.

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 16:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jan 2021 às 16:09
Os estadunidenses vão às urnas nesta terça-feira (3) para eleger seu presidente: o republicano e atual mandatário Donald Trump ou o democrata Joe Biden.
Os estadunidenses vão às urnas nesta terça-feira (3) Crédito: Montagem: A Gazeta
O julgamento de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia começar no dia da posse de Joe Biden na presidência do país. O cronograma do processo é definido pelos procedimentos do Senado e começarão assim que a Câmara entregar o artigo de impeachment. Com isso, o julgamento pode começar às 13 horas do dia 20 de janeiro, uma hora após a posse Biden.
Na quarta-feira (13), Trump se tornou o primeiro presidente da história a sofrer impeachment duas vezes na Câmara dos Representantes, desta vez por conta de seu envolvimento nos protestos que levaram à invasão do Congresso na semana passada, em meio à sessão de certificação da vitória de Biden nas eleições.
A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, não disse quando dará o próximo passo para transmitir ao Senado o artigo do impeachment, uma única acusação de incitamento à insurreição.
Alguns democratas importantes propuseram reter o artigo para dar a Biden e ao Congresso tempo para se concentrarem nas prioridades de seu novo governo.

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