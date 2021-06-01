Bruno Covas e Eva Wilma tinham em comum a defesa da democracia

Bruno Covas e Eva Wilva: deles pode-se lembrar do modo educado de conduzir um diálogo, do jeito manso, da fala ponderada, enfim, de atributos básicos das relações sociais Crédito: Montagem - João Alvarez/Fotoarena/Folhapress e Globo/Divulgação

Mesmo sendo de gerações e áreas diferentes, Bruno e Eva compartilhavam algumas características. Entre elas, destacam-se a defesa da democracia e a gentileza no trato pessoal. Deles, portanto, pode-se lembrar do modo educado de conduzir um diálogo, do jeito manso, da fala ponderada, enfim, de atributos básicos das relações sociais.

De Eva Wilma, além da beleza, do charme e do inesgotável talento, ficarão as recordações de um ser humano admirado por seus pares e pelo público, bem como da famosa fotografia que registrou sua presença em protesto contra a ditadura militar. Ainda acerca dos anos de chumbo, em 2015 ela marcou posição numa entrevista à "Folha de São Paulo" ao afirmar que pedir a volta dos militares “é coisa de gente ruim da cabeça, sem consciência política”.

Quanto a Bruno Covas, que enfrentou o câncer de forma admirável, uma passagem merece ser enfatizada: o segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo em 2020. Nessa disputa, Covas e seu concorrente, Guilherme Boulos, deram uma grande lição para a classe política e para a sociedade ao rivalizarem respeitosamente. Ali, a democracia saiu fortalecida.

Nos debates, ambos discutiram os problemas da cidade sem ataques pessoais e, mais do que isso, mostraram que é possível fazer campanha sem transformar o adversário em inimigo. Naqueles dias, os políticos de espectro ideológico distinto produziram esperança em meio à deplorável conjuntura política brasileira. Uma marca positiva de Covas e também de Boulos, que soube perder dignamente.