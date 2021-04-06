Temos um bom líder no comando do Brasil?

Afinal, o presidente Jair Bolsonaro exerce influência positiva? Crédito: Marcos Correa/PR

Em todas as fases da vida convivemos com líderes. Geralmente, os pais, os professores e os empregadores cumprem a nobre e difícil missão de corrigir, aconselhar e indicar caminhos aos liderados. Já para elaborar leis e conduzir a administração pública, os cidadãos escolhem, a partir dos 16 anos, os seus representantes.

A figura do líder, portanto, está sempre presente. Por outro lado, o significado do vocábulo líder, de uso tão corriqueiro, passa despercebido. Um equívoco, aliás, que todos cometem, pois é uma palavra que carrega vários sentidos e obrigações que impactam a sociedade.

Nos dicionários constam ótimas definições de líder, também chamado de guia, chefe, orientador, mestre e mentor: “Pessoa que possui autoridade e poder para comandar os demais”; “Indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém”; “Aquele que coordena as atividades”.

Dessa descrição, extraem-se termos importantes: autoridade, influência e coordenação. Três conceitos-chave da liderança e, a depender de quem a desempenha, empregados de formas totalmente distintas. Assim, trazendo para o contexto político brasileiro, fica a pergunta: temos, no comando da nação, um bom líder?

Nos países presidencialistas, como o Brasil , o presidente da República é o chefe de Estado e de governo, ou seja, trata-se do principal líder interno e uma referência para milhões de pessoas. Por consequência, é natural que tenha o poder de influenciar, o que desperta novas indagações: o presidente Jair Bolsonaro exerce influência positiva? Suas atitudes, não só no assunto pandemia, têm sido construtivas? Seu estilo lhe confere autoridade para comandar? Ele é um guia, um mestre, um orientador? Ele coordena atividades? Ele age em prol do coletivo? Ele é um pacificador?

Diante do quadro grave em que vivemos, é preciso questionar a cada instante se nossos governantes valorizam aquelas características básicas de um excelente líder, como saber ouvir, ser estudioso, agir com moderação, respeitar as opiniões divergentes, ter empatia, construir boas relações e ser um trabalhador focado em resolver e não em criar problemas.

Quem lidera sem levar em conta esses atributos está no lugar errado e dificilmente colherá bons resultados. Por tudo isso, cabe a nós, os liderados e automaticamente os mais prejudicados, dar importância ao verdadeiro significado das palavras, buscar conhecimento, perguntar e cobrar mais, afinal, nenhuma pessoa deve ser idolatrada.