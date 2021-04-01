Entenda caminhos que podem levar à criminalização de Bolsonaro

Presidente da República, Jair Bolsonaro durante declaração à imprensa sobre o novo auxílio emergencial. Crédito: Isac Nobrega/PR

No caso da pandemia, por ser uma questão que afeta a coletividade, não é possível apresentar queixa-crime ao Supremo: isso é válido apenas para quando há uma pessoa afetada diretamente. Segundo os especialistas, um possível caminho é que a crise e a consequente pressão da opinião pública forneçam o elemento político que falta para que um processo de impeachment seja pautado.

Nesta quarta (31), após a demissão conjunta dos comandantes das Forças Armadas em consequência da saída do ministro da Defesa, líderes de oposição protocolaram um novo pedido de impeachment, por tentativa de interferência na instituição e "ameaça à democracia".

Entenda quais são os caminhos possíveis para responsabilização do presidente.

Quais condutas de Bolsonaro na pandemia apontam indícios de crimes comuns previstos pelo Código Penal?

No último dia 24, a OAB nacional protocolou uma representação na PGR para que o presidente seja denunciado ao STF por crimes previstos nos artigos 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem), 268 (infração de medida sanitária preventiva), 315 (emprego irregular de verbas ou rendas públicas) e 319 (prevaricação) do Código Penal.

As mesmas condutas, além do artigo 257 (subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento), foram apontadas em representação apresentada por ex-procuradores em janeiro. Em outra, apresentada pela AJD (Associação Juízes pela Democracia), são citados três dos crimes da representação da OAB.

Presidente da AJD, a juíza do trabalho Valdete Souto Severo diz que a representação teve como base o colapso na rede de saúde em Manaus e a falta de oxigênio em hospitais que levou pacientes à óbito.

A advogada criminalista Marina Coelho Araújo, presidente do IBCCrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), analisa que o caso da capital do Amazonas, além do desrespeito do presidente às medidas de distanciamento social e a propaganda de medicamentos sem comprovação científica, apontam indícios para caracterização dos crimes.

"Não é que a pandemia foi criada pelo governo, mas a condição estrutural do Brasil hoje é resultado das omissões e das ações desgovernadas do Executivo", diz.

Análise jurídica feita pelo Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP e pela Conectas de 3.049 normas editadas durante a pandemia em 2020 concluiu que houve uma estratégia institucional de propagação do vírus. O documento aponta a necessidade de discutir a configuração de crimes de responsabilidade, contra a saúde pública e contra a humanidade.

Professora titular da USP e uma das coordenadoras do estudo, Deisy Ventura diz que há indícios de delitos cometidos não só pelo presidente, mas por outros agentes federais em um conjunto de ações que inclui a edição de normas, obstrução a respostas locais, atraso em repasses, incitação ao desrespeito e uma campanha constante contra governadores e prefeitos, além de propaganda contra a saúde pública.

"O estudo demonstra a existência de um plano sistemático de disseminação do vírus que reflete a opção pela imunidade coletiva por contágio. É essa opção que nós consideramos que pode constituir uma série de crimes", diz.

Como funciona o processo contra o presidente da República por crimes comuns?

Pela prerrogativa de foro, o presidente só pode ser julgado pelo Supremo. É necessária a apresentação de uma denúncia pelo procurador-geral da República à corte, que precisa do aval de no mínimo 342 deputados federais. Caso ela não seja aceita, o presidente pode responder ao processo após deixar o cargo.

O advogado Pierpaolo Bottini explica que não seria possível apresentar uma queixa-crime contra o presidente por condutas durante a pandemia, uma vez que os crimes apontados afetam a população de forma coletiva, logo, a presentação deve ser feita via Ministério Público. A queixa-crime caberia para casos em que o indivíduo é diretamente afetado --por exemplo, em crimes contra a honra.

Valdete Severo critica a falta de ação por parte de Aras diante das representações já feitas. "Há um alinhamento completo na postura do PGR com o presidente. Ele age quase como um advogado pessoal."

Augusto Botelho, conselheiro e sócio-fundador do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), também não acredita em uma denúncia de Aras, a não ser que surja um fato completamente novo.

"Se tivesse a iniciativa que deveria ter, ele [Aras] já deveria ter feito", afirma.

Marina Araújo, do IBCCrim, discorda que exista omissão. No caso de Manaus, o procurador-geral chegou a instaurar uma apuração preliminar para verificar a conduta de Bolsonaro e do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

"É lógico que o cargo dele envolve muita questão política e que ele pode entender o melhor momento para fazer isso [denunciar], mas que ele está comprometido a não fazer, não acredito", diz.

A Câmara é comandada por Arthur Lira, hoje aliado de Bolsonaro, a quem cabe a prerrogativa de abrir um processo de impeachment. Essa via ainda é possível?

Especialistas avaliam que já foi preenchido o requisito jurídico para embasar um processo de afastamento do presidente, ou seja, indícios de que Bolsonaro violou a Constituição e a Lei dos Crimes de Responsabilidade (1.079/50).

Levantamento do jornal Folha de S.Paulo mostrou 23 atos ou declarações do presidente que poderiam ser usados para embasar um pedido de impeachment.

Restaria o componente político para a abertura do processo, que pode ser dado pelo agravamento da pandemia.

Augusto Botelho e Valdete Severo avaliam que a pressão por parte da opinião pública e da imprensa pode refletir no Congresso e mudar a postura de Lira e dos demais integrantes do chamado centrão, que dá sustentação à base aliada.

"[Lira] não está alheio aos anseios e à pressão da sociedade e da imprensa", diz Botelho. O advogado destaca a pressão do mercado, como a carta em que economistas, banqueiros e empresários cobram ações diante da pandemia.

Além dela, outro elemento veio com a crise nas Forças Armadas gerada após a demissão do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, na última segunda-feira (29), que levou à saída conjunta dos comandantes Edson Leal Pujol (Exército), Ilques Barbosa (Marinha) e Antônio Carlos Bermudez (Aeronáutica).

Ao protocolarem um novo pedido de impeachment contra o presidente, os líderes de oposição afirmaram que Bolsonaro tenta controlar e utilizar politicamente o Exército, durante a pandemia.

Uma vez pautado pelo presidente da Câmara, o processo de impeachment precisa do aval de 342 deputados. Depois disso, para ser instaurado o processo, são necessários 41 votos no Senado e outros 54, na mesma casa, para que o presidente perca o mandato.

O presidente pode ser responsabilizado na esfera internacional? Em quais instâncias?

Deisy Ventura explica que Bolsonaro só pode ser processado individualmente pela jurisdição nacional e internacional. Isso significa que, se esgotados os recursos internos ou quando não há possibilidade de julgamento no próprio país, em virtude de conflitos, o presidente só pode ser punido pelo Tribunal Penal Internacional, criado para julgar crimes de genocídio, contra a humanidade e de guerra.

"Não há possibilidade de investigação de conduta criminosa de agentes públicos nem no Conselho de Direitos Humanos da ONU e nem no Sistema Interamericano. O que o sistema certamente fará é investigar a responsabilidade do Estado brasileiro", diz.

No caso do TPI, a denúncia apresentada em 2020 foi temporariamente arquivada. Deisy diz que isso não quer dizer que não haja crime contra a humanidade ou genocídio. "Significa simplesmente que o tribunal não dará continuidade à investigação porque o tribunal tem critérios estritos sobre o que ele tem capacidade de investigar ou não."

Reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que essa corte internacional recebe de 500 a 900 requisições por ano, das quais mais de 90% são descartadas.

O professor de direito constitucional Pedro Serrano (PUC-SP) afirma que um obstáculo para que isso ocorra é a falta de documentação. Ele defende a criação de uma CPI para reunir provas sobre condutas e listar responsáveis.

"No campo filosófico político e moral, Auschwitz esteve para o exercício do poder político em tempos de guerra como Manaus está para o exercício do poder político em questões sanitárias", diz.

Para Serrano, além de apresentar denúncias junto ao TPI, é preciso uma mobilização para que a mídia internacional compreenda violações cometidas na pandemia, o que influenciaria os julgadores.

Já para Botelho, é pouco provável que uma denúncia seja aceita pelo tribunal, mas elas podem refletir em boicotes e sanções econômicas ao Brasil.

Marina Araújo se diz cética sobre essas possibilidades de criminalização e pressão, algo que afirma que só deve ser buscado quando esgotados recursos no país.

CAMINHOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO

Crimes comuns

Representações à PGR apontam indícios dos seguintes delitos do Código Penal:

Art. 132: Perigo para a vida ou saúde de outrem; pena: detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Art. 257: subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento; pena: reclusão, de dois a cinco anos, e multa

Art. 268: infração de medida sanitária preventiva; pena: detenção, de um mês a um ano, e multa

Art. 315: emprego irregular de verbas ou rendas públicas; pena: detenção, de um a três meses, ou multa

Art. 319: prevaricação; pena: detenção, de três meses a um ano, e multa.

O processo: O presidente deve ser denunciado pelo PGR. Para ser julgado pelo Supremo, porém, é necessário aval da Câmara

Impeachment

O processo: Deve ser pautado pelo presidente da Câmara. São necessários 342 votos para que o processo seja encaminhado ao Senado. Ali, são necessários 41 votos para abertura do processo e 54 para o impedimento

Denúncia internacional