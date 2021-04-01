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Felipe Martins

Senado aprova moção de repúdio a assessor de Bolsonaro por gesto racista

Senadores associaram a atitude ao símbolo de supremacistas brancos, já que o gesto representaria as letras WP ("White Power"). Martins disse que estava apenas ajeitando o paletó

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 09:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 abr 2021 às 09:41
O gesto feito pelo assessor Filipe Martins
O gesto feito pelo assessor Filipe Martins durante sessão do Senado Crédito: Reprodução | Senado
O Senado aprovou nesta quarta-feira (31) uma moção de repúdio ao assessor especial para Assuntos Internacionais do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Filipe Martins. Na semana passada, Martins fez um gesto considerado ofensivo quando o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, participava de uma audiência no Senado. Também nesta quarta, os senadores aprovaram um convite para ouvir o novo chanceler, Luiz Fernando Serra, em uma sessão da Casa.
O voto de repúdio foi feito após o assessor de Bolsonaro formar um círculo com o polegar unido ao indicador, deixando os outros três dedos esticados. O vídeo viralizou nas redes sociais e causou críticas. Senadores associaram a atitude ao símbolo de supremacistas brancos, já que o gesto representaria as letras WP ("White Power").

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Outros classificaram o gesto como obsceno. Martins negou as duas versões e disse que estava apenas ajeitando o paletó. A Polícia Legislativa do Senado foi acionada para investigar o ato.
No início da semana, Araújo entregou o cargo após atacar a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Kátia Abreu (PP-TO). O Senado quer ouvir agora o novo chanceler sobre a política externa brasileira.
Formalmente, o requerimento aprovado na sessão desta quarta é para realização de uma sessão de debates destinada a debater o Mercosul. Os senadores, porém, querem questionar Luiz Fernando Serra sobre a inclinação ideológica do Brasil na política externa brasileira sob o comando do presidente Jair Bolsonaro.

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