“Obsessão”: um filme clássico rodado no Espírito Santo

Obsessão”, um clássico do cinema nacional, foi rodado no município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na década de 70 Crédito: Acervo IBGE

“Castelo - Cenário de nossa estória, cujos personagens e fatos são imaginários, nada tendo a ver com o povo dessa cidade que tanto nos ajudou na realização deste filme.” Eis a mensagem inicial de “Obsessão”, um clássico do cinema nacional rodado no município de Castelo , no Sul do Espírito Santo , na década de 70.

Com história original de Janete Clair, famosa autora de novelas da Rede Globo, o longa-metragem foi produzido, dirigido e estrelado por Jece Valadão, ator criado em Cachoeiro de Itapemirim e conhecido como o eterno “cafajeste” do cinema brasileiro. Lançado em 1973, teve orçamento acima dos padrões da época, razão pela qual foi classificado como superprodução pelo noticioso carioca "Jornal do Commercio".

A história parte do misterioso assassinato de Neuza, noiva do prefeito Bernardo Graça, personagem interpretado por Valadão. O título “Obsessão”, portanto, é inspirado na investigação promovida pelo revoltado prefeito, que parte obstinadamente em busca do responsável pelo crime e provoca um grande alvoroço na cidade. No decorrer das cenas, aspectos do cotidiano castelense estão presentes como o interior da Casas Dadalto e suas modernas televisões e geladeiras, a missa na Igreja Católica, a pracinha e até as charretes puxadas por burro, o então popular meio de transporte do interior.

A morte que conduz o drama está relacionada à descoberta de corrupção nas obras de uma ponte. Um motivo inerente ao período das gravações, no auge da ditadura militar, tempo de empreendimentos marcantes e de relações espúrias entre poder público e empreiteiras. A título de curiosidade, essa ponte, implodida nos instantes finais, tinha 120 metros de extensão e foi construída especialmente para o filme.

Do elenco, a maioria com carreiras importantes também na televisão, destacam-se Vera Gimenez, Rossana Ghessa, Edson França, Felipe Carone, Dionísio Azevedo, Neuza Amaral, Monah Delacy, Macedo Neto e Yara Cortes. Aliás, segundo reportagem da revista "Manchete", a participação da deslumbrante Vera Gimenez causou verdadeiro “rebuliço” entre os moradores de Castelo.

No fim de 1973, no Festival de Cinema Brasileiro da Baixada Santista, a película com toque capixaba recebeu o Troféu Pelé de Ouro de Melhor Filme, e Monah Delacy ganhou o de Melhor Atriz Coadjuvante. O primeiro prêmio, no entanto, foi contestado pelo crítico Rubens Ewald Filho, que em duro artigo publicado no jornal "A Tribuna", de Santos (SP), rotulou o trabalho de Jece Valadão de “uma radionovela de terceira classe”.

Se possui ou não qualidade, deixemos para os especialistas da área responderem. Ainda assim, ao menos sob o ponto de vista histórico, por sua equipe e por ter sido gravado no Espírito Santo, o filme merece ser assistido.