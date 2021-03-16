Oscar 2021: veja onde assistir alguns dos indicados ao maior prêmio do cinema

Cena do filme "Os 7 de Chicago", um dos favoritos ao Oscar 2021 Crédito: Netflix/Divulgação

Já foi dada a largada! Em um ano atípico para o mercado audiovisual, com as salas de cinema fechadas em praticamente todo o mundo - por conta da pandemia do Novo Coronavírus -, o Oscar divulgou a lista de seus indicados na manhã desta segunda (15), com poucas surpresas e apostando cada vez mais na diversidade, especialmente pelo aumento substancial de mulheres, negros e asiáticos entre os concorrentes do maior prêmio do cinema mundial.

A entrega dos prêmios só acontece em 25 de abril, mas o "Divirta-se" preparou uma lista "esperta" de onde (e como) assistir aos principais indicados à festa da Academia Norte-Americana de Cinema.

Lembrando que muitos dos favoritos, como "Nomadland", "Minari - Em Busca da Felicidade", "Drunk", "Meu Pai" e "Bela Vingança", estão, inicialmente, apontados para estrear nos cinemas.

Com o avanço da Covid-19 no país, as salas de exibição (incluindo as do Espírito Santo), provavelmente, devem voltar a fechar. As distribuidoras devem decidir em breve se, com a impossibilidade de exibir os títulos na telona, pretendem lançar os filmes diretamente no serviço de streaming ou em VOD (Video On Demand).

Prepare a pipoca, assista aos longas e comece a fazer o seu tradicional bolão de apostas. Quem vai vencer as cobiçadas estatuetas? O pessoal do "Divirta-se" já deu os seus pitacos: "Nomadland", Melhor Filme; Chadwick Boseman, Melhor Ator; e Carey Mulligan, Melhor Atriz.

JUDAS E O MESSIAS NEGRO

Indicado a seis Oscar, incluindo Melhor Filme, o excelente "Judas e o Messias Negro" ainda pode ser conferido nas salas de exibição de Vitória. O drama - que deve dar o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante para Daniel Kaluuya - está sendo exibido no Cine Jardins e Cinemagic Norte-Sul e fica em cartaz até quarta (17). Cotação do Divirta-se: excelente.

O SOM DO SILÊNCIO

O drama conquistou seis indicações, incluindo Melhor Filme, Ator (Riz Ahmed) e Ator Coadjuvante (Paul Raci). Na trama, um baterista de uma banda de heavy metal começa a ficar surdo, colocando em jogo sua vida profissional e amorosa. Onde assistir: Amazon Prime Vídeo. Cotação do Divirta-se: bom.

MANK

É o recordista de indicações do Oscar 2021, com 10 no total, mas deve concentrar seus prêmios nos quesitos técnicos. O enredo segue a história tumultuada do roteirista Herman J. Mankiewicz, autor da obra-prima de Orson Welles, "Cidadão Kane (1941)". Onde assistir: Netflix. Cotação do Divirta-se: bom.

OS 7 DE CHICAGO

O drama conta com seis indicações ao prêmio - incluindo Ator Coadjuvante, para Sacha Baron Cohen. Disputa voto a voto com "Nomadland" o favoritismo ao troféu de Melhor Filme. Baseado em uma história real, o longa-metragem acompanha a manifestação contra a guerra do Vietnã, que interrompeu o congresso do partido Democrata em 1968, nos Estados Unidos. No dia, ocorreram diversos confrontos entre a polícia e os participantes. O caso acabou em uma grande disputa nos tribunais. Onde assistir: Netflix. Cotação do Divirta-se: excelente.

A VOZ SUPREMA DO BLUES

O drama deve dar um Oscar póstumo de Melhor Ator para Chadwick Boseman, além de concorrer em mais quatro categorias. O longa-metragem mostra a trajetória artística da cantora de blues Ma Rainey (Viola Davis), que está gravando um álbum de estúdio com o trompetista Levee (Boseman). Onde assistir: Netflix. Cotação do Divirta-se: bom.

PIECES OF A WOMAN

Pulsante estreia do húngaro Kornél Mundruczó em Hollywood, o drama deu uma merecida indicação de Melhor Atriz a Vanessa Kirby. "Pieces of a Woman" mostra a jornada emocional de uma mãe que acaba de perder o seu bebê. Diante dessa perda, terá que lidar com as consequências de seu luto nas relações com o marido e a mãe. Onde assistir: Netflix. Cotação do Divirta-se: excelente.

UMA NOITE EM MIAMI

Sólida estreia da atriz Regina King na direção, o filme foi indicado a três Oscar, incluindo Melhor Ator Coadjuvante, para Leslie Odom Jr. Merecia ter sido lembrado em mais categorias. O roteiro faz um relato fictício de uma noite onde Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown se reuniram para discutir seus papéis no movimento pelos direitos civis e na revolução cultural dos anos 1960. Onde assistir: Amazon Prime Video. Cotação do Divirta-se: ótimo.

BORAT: FITA DE CINEMA SEGUINTE

Continuação do sucesso "Borat", em que Sacha Baron Cohen volta a interpretar o atrapalhado - e politicamente incorreto - repórter do Cazaquistão em sua jornada nos Estados Unidos. Aqui, brilha a atriz búlgara Maria Bakalova, interpretando a filha de Borat. Bakalova é uma das favoritas à estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante. Onde assistir: Amazon Prime Vídeo. Cotação do Divirta-se: ótimo.

ERA UMA VEZ UM SONHO

Mais uma brilhante (para variar) atuação de Glenn Close, em um filme problemático, que se segura graça às atuações. Aqui, um estudante de direito é obrigado a voltar à sua cidade natal, se deparando com a realidade oposta ao sonho americano de sua família, tendo que lidar com desigualdade racial e social. Após ser indicada oito vezes ao Oscar, Close pode, finalmente, levar sua merecida estatueta para casa. Onde assistir: Netflix. Cotação do Divirta-se: bom.

A CAMINHO DA LUA

Indicado à categoria de Melhor Animação, o filme mostra os dilemas de uma garota que constrói um foguete para viajar à lua, em busca de conhecer uma lendária deusa que lá habita, provando a seu pai sua existência. A fita não possuiu nenhum atrativo para merecer uma indicação ao prêmio mais importante do cinema. Onde assistir: Netflix. Cotação do Divirta-se: bom.

O TIGRE BRANCO

Uma das surpresas da lista, o novo projeto do excelente diretor Ramin Bahrani ("99 Casas") concorre ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. O filme, que faz uma dura denúncia sobre o caráter predatório do capitalismo, mostra os dilemas de um motorista indiano que precisa tomar decisões drásticas para escapar da pobreza. Onde assistir: Netflix. Cotação do Divirta-se: bom.

DESTACAMENTO BLOOD

Mais um engajado - e inteligente - longa de Spike Lee que foi praticamente ignorado pelo Oscar, recebendo apenas uma indicação: Melhor Trilha Sonora. O drama acompanha um grupo de quatro veteranos de guerra afro-americanos que retornam ao Vietnã buscando os restos mortais do líder de seu antigo esquadrão, além de um tesouro enterrado. Onde assistir: Netflix. Cotação do Divirta-se: ótimo.

RELATOS DO MUNDO

Tecnicamente perfeito, o título do irlandês Paul Greengrass ("Voo United 93") também merecia melhor sorte no Oscar 2021. Concorrendo em quatro categorias técnicas, o drama mostra um capitão viajante (Tom Hanks) que aceita uma proposta para levar uma menina de 10 anos, criada por nativos, até seus familiares biológicos. Onde assistir: Netflix. Cotação do Divirta-se: ótimo.

FESTIVAL EUROVISION DA CANÇÃO: A SAGA DE SIGRIT E LARS

A comédia de David Dobkin - um projeto que não deveria ter saído do papel - concorre ao Oscar na categoria Melhor Canção. Na trama, pra lá de estranha, Lars (Will Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams) recebem a oportunidade de representar o seu país na competição musical mais importante do mundo. Fuja disso! Onde assistir: Netflix. Cotação do Divirta-se: ruim.

SHAUN, O CARNEIRO: O FILME - A FAZENDA CONTRA-ATACA

Dirigido por Will Becher e Richard Phelan, a animação britânica em stop-motion conquista pela originalidade, doçura e ritmo. A trama é simples. Desta vez, o carneiro Shaun se junta a uma alienígena para embarcar em uma aventura pra lá de atrapalhada. Onde assistir: Netflix. Cotação do Divirta-se: ótimo.

DOIS IRMÃOS

Indicado ao Oscar de Melhor Animação, o longa de Dan Scanlon mostra dois irmãos elfos adolescentes embarcando em uma missão para descobrir se ainda há mágica pelo mundo e, de quebra, buscam conhecer as "origens" do pai. Onde assistir: Disney +. Cotação do Divirta-se: regular.

SOUL

Concorrendo a três Oscar, o novo projeto da Pixar deve vencer as categorias de Animação e Trilha Sonora. Um músico, quase perdendo a paixão pelo ofício, é transportado para fora de seu corpo e precisa encontrar o caminho de volta com a ajuda de uma alma infantil, que ainda está aprendendo sobre si mesmo. Onde assistir: Disney +. Cotação do Divirta-se: ótimo.

WOLFWALKERS

O desenho chama a atenção por sua originalidade e traço refinado para relatar lendas celtas da Grã-Bretanha. Em uma época de superstição e magia, quando os lobos são vistos como seres demoníacos e a natureza um mal a ser domado, Robyn, uma jovem caçadora aprendiz, vai para a Irlanda com seu pai na tentativa de eliminar um último bando. O melhor entre os concorrentes na categoria de Melhor Animação. Onde assistir: Apple TV +. Cotação do Divirta-se: excelente.

TENET

Nova "loucura" de Christopher Nolan, a ficção foi indicada às categorias de Melhor Design de Produção e Efeitos Visuais. Um agente da CIA, junto de uma organização secreta chamada Tenet, precisará usar habilidades de manipulação do tempo para impedir uma ameaça de escala global arquitetada por um oligarca russo. Onde assistir: iTunes, Googleplay e Looke. Cotação do Divirta-se: regular.

MULAN

Live action da animação clássica da Disney lançada em 1998, o filme de Niki Caro agrada por mostrar a força e o empoderamento da mulher na China feudal. Mulan finge ser homem para entrar no exército no lugar do pai. Treinando para ser guerreira, ela precisa provar que consegue trazer honra para família enquanto protege seu país. Indicado ao Oscar de Melhor figurino. Onde assistir: Disney +. Cotação do Divirta-se: bom.

EMMA