Viola Davis se torna a atriz negra com o maior número de indicações ao Oscar

Viola Davis no filme "A Voz Suprema do Blues", da Netflix Crédito: David Lee/Netflix

A americana Viola Davis, de 55 anos, se tornou nesta segunda-feira (15) a atriz negra com o maior número de indicações ao Oscar. O número, no entanto, revela uma baixa diversidade racial no principal prêmio de cinema do mundo.

A artista concorre agora ao troféu de melhor atriz por "A Voz Suprema do Blues", de George C. Wolfe, e passa a ter quatro indicações ao prêmio ao longo de sua carreira.

Davis já concorreu a melhor atriz por "Histórias Cruzadas", em 2012, e a melhor atriz coadjuvante por "Dúvida", em 2009, além de "Um Limite Entre Nós", em 2017.

"É um reflexo das oportunidades", disse Davis em entrevista recente à revista Variety. "Ser uma atriz negra é como ter um corpo fabuloso, mas não ter as roupas certas para o exibir."