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Cinema

Viola Davis se torna a atriz negra com o maior número de indicações ao Oscar

Artista concorreu ao prêmio em quatro edições, o que revela a baixa diversidade racial do prêmio

Publicado em 16 de Março de 2021 às 13:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mar 2021 às 13:27
Filme
Viola Davis no filme "A Voz Suprema do Blues", da Netflix Crédito: David Lee/Netflix
A americana Viola Davis, de 55 anos, se tornou nesta segunda-feira (15) a atriz negra com o maior número de indicações ao Oscar. O número, no entanto, revela uma baixa diversidade racial no principal prêmio de cinema do mundo.
A artista concorre agora ao troféu de melhor atriz por "A Voz Suprema do Blues", de George C. Wolfe, e passa a ter quatro indicações ao prêmio ao longo de sua carreira.
Davis já concorreu a melhor atriz por "Histórias Cruzadas", em 2012, e a melhor atriz coadjuvante por "Dúvida", em 2009, além de "Um Limite Entre Nós", em 2017.
"É um reflexo das oportunidades", disse Davis em entrevista recente à revista Variety. "Ser uma atriz negra é como ter um corpo fabuloso, mas não ter as roupas certas para o exibir."
Criticada diversas vezes pela baixa diversidade racial, a Academia do Oscar adotou no ano passado uma nova política de indicação. Em nota, o grupo afirmou que as produções que quiserem concorrer ao prêmio de melhor filme deverão abraçar a diversidade dentro e fora dos sets de produção. A decisão passa a valer a partir da 96ª edição, que ocorrerá em 2024.

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