Oscar 2021: poucas surpresas e mais diversidade entre indicados

Filmes indicados ao Oscar 2021 Crédito: Divulgação

Há um clamor pela não inclusão de “ Destacamento Blood ”, o que talvez ocorra muito em função de Chadwick Boseman ter morrido poucos meses depois da estreia do filme. A data de estreia do filme na Netflix, no entanto, já mostrava que o filme não era tratado pela empresa como um forte candidato - as apostas de produtoras normalmente estreiam mais para o fim do ano, para ficarem “frescos” na cabeça dos eleitores do Oscar. A não indicação de Delroy Lindo, para quem a Netflix fez campanha nos últimos meses, é mais notada do que a ausência do filme.

Uma boa surpresa é a presença do dinamarquês Thomas Vinterberg entre os indicados a Melhor Diretor, categoria que normalmente traz uma indicação não esperada como a do polonês Pawel Pawlikowski (“Guerra Fria”) em 2018. Surpreende também a ausência de Regina King (“Uma Noite em Miami”) e Aaron Sorkin (“Os 7 de Chicago”) na lista.

Na mesma categoria, pela primeira vez duas mulheres foram indicadas: Chloë Zao (“Nomadland”) e Emerald Fennel (“Bela Vingança”). Zao também é a primeira asiática indicada na categoria e a primeira mulher a ter quatro indicações no mesmo ano. Bem provavelmente, após 25 de abril, Kathryn Bigelow deixe de ser a única mulher vencedora do prêmio de Melhor Direção, por “Guerra ao Terror”, em 2010.

Chadwick Boseman levou uma indicação póstuma de Melhor Ator por "A Voz Suprema do Blues", da Netflix Crédito: David Lee/Netflix

Uma pequena estranheza é Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield concorrem ambos a Melhor Ator Coadjuvante por “Judas e o Messias Negro” - em outras premiações, Kaluuya (que levou o Globo de Ouro) concorreu como coadjuvante e Stanfield, como o protagonista que é. O Oscar foi a única premiação a entender o filme dessa forma. Sabe-se lá o porquê.

Vale ressaltar também a perseverança de Glenn Close, que topou fazer o péssimo “ Era uma Vez Um Sonho ” justamente por seu potencial de Oscar e agora consegue sua oitava indicação (mas provavelmente não ganhará).

Indicada por “A Voz Suprema do Blues” como Melhor Atriz, Viola Davis é a primeira mulher negra a ser indicada duas vezes na categoria. Ainda, com outras duas indicações a Atriz Coadjuvante, venceu por “Um Limite Entre Nós”, é a mulher negra com mais indicações da história da premiação, quatro.

As indicações a Melhor Ator também trazem um pouco da tão falada diversidade que não esteve presente, por exemplo, no Globo de Ouro. Riz Ahmed (“O Som do Silêncio”) é o primeiro muçulmano indicado na categoria. Concorrendo com ele, Steven Yeun (o Glenn de “The Walking Dead”), é o primeiro americano de origem asiática a ser indicado a Melhor Ator.

Filme "Judas e o Messias Negro" Crédito: Warner/Divulgação

Outra surpresa é a indicação de “ O Tigre Branco ” a Melhor Roteiro Adaptado. O filme da Netflix certamente não tem chances ao prêmio, concorrendo contra favoritos aos prêmios principais como “Nomadland” e “Minari”, mas é interessante ver a Academia dando destaque ao filme que não foi um sucesso absoluto de cara.

Uma novidade este ano é a equivocada junção das duas categorias de áudio, ou seja, agora existe só Melhor Som ao invés de Edição de Som e mixagem de Som. Será uma surpresa muito, mas muito grande se “O Som do Silêncio” não levar na categoria, visto que o som é praticamente coprotagonista do filme ao lado de Riz Ahmed.

Filme "Soul", da Pixar, disponível no Disney+ Crédito: Disney/Divulgação

Vale destacar a categoria de Melhor Animação justamente porque todos os filmes já se encontram disponíveis no streaming no Brasil: “ Soul ” e “Dois Irmãos”, no Disney+; “A Caminho da Lua” e "Shaun, o Carneiro: O Filme - A fazenda contra-ataca", na Netflix; e “Wolfwalkers” no AppleTV+.

É interessante, ainda, que muitos esperavam que o Oscar fosse abraçar mais o cinema independente em um ano de poucas grandes produções, mas não foi o que aconteceu. Havia expectativa de indicações aos ótimos “Never Rarely Sometimes Always”, drama sobre aborto de Eliza Hittman, e “Palm Springs”, comédia de Max Barbakow com Andy Samberg, mas a Academia preferiu ser mais convencional.