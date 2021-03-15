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Análise

Oscar 2021: poucas surpresas e mais diversidade entre indicados

Em ano de salas de cinema fechadas, streaming domina indicações que tiveram maior representatividade e quase nenhuma surpresa verdadeira

Publicado em 15 de Março de 2021 às 12:48

Públicado em 

15 mar 2021 às 12:48
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filmes indicados ao Oscar 2021
Filmes indicados ao Oscar 2021 Crédito: Divulgação
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou na manhã desta segunda (15) os indicados ao Oscar 2021, cuja cerimônia será realizada em 25 de abril. Em um atípico, há poucas surpresas na lista e uma perceptiva preocupação com a diversidade.
A lista não fugiu muito do que já era especulado há alguns meses. Para Melhor Filme, por exemplo, talvez a surpresa seja “Meu Pai”, de Florian Zeller, que vai concorrer com os já esperados “Mank”, “Judas e o Messias Negro”, “Nomadland”, “Minari”, “Bela Vingança”, “O Som do Silêncio” e “Os 7 de Chicago”. As ausências, neste caso, são de filmes até parecidos: “Uma Noite em Miami” e “A Voz Suprema do Blues”, duas obras que levam para as telas peças de teatro. Esnobados da categoria principal, os filmes concorrem a três e cinco Oscar, respectivamente.

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Há um clamor pela não inclusão de “Destacamento Blood”, o que talvez ocorra muito em função de Chadwick Boseman ter morrido poucos meses depois da estreia do filme. A data de estreia do filme na Netflix, no entanto, já mostrava que o filme não era tratado pela empresa como um forte candidato - as apostas de produtoras normalmente estreiam mais para o fim do ano, para ficarem “frescos” na cabeça dos eleitores do Oscar. A não indicação de Delroy Lindo, para quem a Netflix fez campanha nos últimos meses, é mais notada do que a ausência do filme.

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Uma boa surpresa é a presença do dinamarquês Thomas Vinterberg entre os indicados a Melhor Diretor, categoria que normalmente traz uma indicação não esperada como a do polonês Pawel Pawlikowski (“Guerra Fria”) em 2018. Surpreende também a ausência de Regina King (“Uma Noite em Miami”) e Aaron Sorkin (“Os 7 de Chicago”) na lista.
Na mesma categoria, pela primeira vez duas mulheres foram indicadas: Chloë Zao (“Nomadland”) e Emerald Fennel (“Bela Vingança”). Zao também é a primeira asiática indicada na categoria e a primeira mulher a ter quatro indicações no mesmo ano. Bem provavelmente, após 25 de abril, Kathryn Bigelow deixe de ser a única mulher vencedora do prêmio de Melhor Direção, por “Guerra ao Terror”, em 2010.
Filme
Chadwick Boseman levou uma indicação póstuma de Melhor Ator por "A Voz Suprema do Blues", da Netflix Crédito: David Lee/Netflix
Uma pequena estranheza é Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield concorrem ambos a Melhor Ator Coadjuvante por “Judas e o Messias Negro” - em outras premiações, Kaluuya (que levou o Globo de Ouro) concorreu como coadjuvante e Stanfield, como o protagonista que é. O Oscar foi a única premiação a entender o filme dessa forma. Sabe-se lá o porquê.
Vale ressaltar também a perseverança de Glenn Close, que topou fazer o péssimo “Era uma Vez Um Sonho” justamente por seu potencial de Oscar e agora consegue sua oitava indicação (mas provavelmente não ganhará).

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Indicada por “A Voz Suprema do Blues” como Melhor Atriz, Viola Davis é a primeira mulher negra a ser indicada duas vezes na categoria. Ainda, com outras duas indicações a Atriz Coadjuvante, venceu por “Um Limite Entre Nós”, é a mulher negra com mais indicações da história da premiação, quatro.
As indicações a Melhor Ator também trazem um pouco da tão falada diversidade que não esteve presente, por exemplo, no Globo de Ouro. Riz Ahmed (“O Som do Silêncio”) é o primeiro muçulmano indicado na categoria. Concorrendo com ele, Steven Yeun (o Glenn de “The Walking Dead”), é o primeiro americano de origem asiática a ser indicado a Melhor Ator.
Filme
Filme "Judas e o Messias Negro" Crédito: Warner/Divulgação
Outra surpresa é a indicação de “O Tigre Branco” a Melhor Roteiro Adaptado. O filme da Netflix certamente não tem chances ao prêmio, concorrendo contra favoritos aos prêmios principais como “Nomadland” e “Minari”, mas é interessante ver a Academia dando destaque ao filme que não foi um sucesso absoluto de cara.
Uma novidade este ano é a equivocada junção das duas categorias de áudio, ou seja, agora existe só Melhor Som ao invés de Edição de Som e mixagem de Som. Será uma surpresa muito, mas muito grande se “O Som do Silêncio” não levar na categoria, visto que o som é praticamente coprotagonista do filme ao lado de Riz Ahmed.
Filme
Filme "Soul", da Pixar, disponível no Disney+ Crédito: Disney/Divulgação
Vale destacar a categoria de Melhor Animação justamente porque todos os filmes já se encontram disponíveis no streaming no Brasil: “Soul” e “Dois Irmãos”, no Disney+; “A Caminho da Lua” e "Shaun, o Carneiro: O Filme - A fazenda contra-ataca", na Netflix; e “Wolfwalkers” no AppleTV+.
É interessante, ainda, que muitos esperavam que o Oscar fosse abraçar mais o cinema independente em um ano de poucas grandes produções, mas não foi o que aconteceu. Havia expectativa de indicações aos ótimos “Never Rarely Sometimes Always”, drama sobre aborto de Eliza Hittman, e “Palm Springs”, comédia de Max Barbakow com Andy Samberg, mas a Academia preferiu ser mais convencional. 
Com cinemas fechados mundo a fora e filmes adiados, o streaming está super presente nas indicações. Apesar das 35 indicações, é bem provável que a Netflix não leve o prêmio principal para casa. A Amazon Studios, segundo estúdio com mais indicações, tem 12. Estúdios tradicionais como Warner (8) e Disney (7) comeram poeira este ano.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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