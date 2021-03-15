Oscar tem 'Mank' na liderança e indicação póstuma a Chadwick Boseman

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela entrega do Oscar, anuncia na manhã desta segunda (15) os indicados à 93ª edição do prêmio, que está marcado para o dia 25 de abril, dois meses mais tarde do que o habitual, devido à Covid-19.
Justamente por causa da pandemia, a cerimônia deve seguir a linha da festa do Globo de Ouro, que aconteceu no mês passado, numa versão híbrida com partes presenciais e outras, virtuais.
O Brasil ficou de fora da disputa pelo Oscar de filme internacional, pelo 22º ano consecutivo. O país tentava uma vaga com o documentário "Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou", de Bárbara Paz, mas já tinha perdido as chances no mês passado, com a divulgação de uma lista de pré-indicados na categoria.
CONFIRA ABAIXO OS INDICADOS À 93ª EDIÇÃO DO OSCAR
- Melhor filme
- “Nomadland”
- “Os 7 de Chicago”
- “Minari”
- “Bela Vingança”
- “O Som do Silêncio”
- “Meu Pai”
- “Judas e o Messias Negro”
- “Mank”
- Melhor direção
- Chloé Zhao, “Nomadland”
- Lee Isaac Chung, “Minari”
- Emerald Fennell, “Bela Vingança”
- David Fincher, “Mank”
- Thomas Vinterberg, "Druk - Mais uma Rodada"
- Melhor ator
- Chadwick Boseman, “A Voz Suprema do Blues”
- Anthony Hopkins, “Meu Pai”
- Riz Ahmed, “O Som do Silêncio”
- Steven Yeun, “Minari”
- Gary Oldman, “Mank”
- Melhor atriz
- Carey Mulligan, “Bela Vingança”
- Frances McDormand, “Nomadland”
- Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”
- Viola Davis, “A Voz Suprema do Blues”
- Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”
- Melhor ator coadjuvante
- Daniel Kaluuya, “Judas e o Messias Negro”
- Leslie Odom Jr., “Uma Noite em Miami”
- Sacha Baron Cohen, “Borat: Fita de Cinema Seguinte”
- Lakeith Stanfield, “Judas e o Messias Negro”
- Paul Raci, “O Som do Silêncio”
- Melhor atriz coadjuvante
- Youn Yuh-jung, “Minari”
- Olivia Colman, “Meu Pai”
- Glenn Close, “Era uma Vez um Sonho”
- Maria Bakalova, “Borat: Fita de Cinema Seguinte”
- Amada Seyfried, "Mank"
- Melhor roteiro adaptado
- “Nomadland”
- “Uma Noite em Miami”
- “Meu Pai”
- “Borat: Fita de Cinema Seguinte”
- “O Tigre Branco"
- Melhor roteiro original
- “Os 7 de Chicago”
- “Bela Vingança”
- “Minari”
- “O Som do Silêncio”
- “Judas e o Messias Negro"
- Melhor figurino
- “A Voz Suprema do Blues"
- “Mulan”
- “Emma”
- “Mank”
- "Pinóquio"
- Melhor trilha sonora
- “Relatos do Mundo”
- “Soul”
- “Mank”
- "Destacamento Blood"
- "Minari"
- Melhor curta-metragem
- “Two Distant Strangers”
- “The Letter Room”
- “Feeling Through”
- “White Eye”
- "The Present"
- Melhor curta-metragem em animação
- “Se Algo Acontecer... Te Amo”
- “Genius Loci”
- "Yes-People"
- “Opera”
- “Toca"
- Melhor som
- “O Som do Silêncio”
- “Relatos do Mundo”
- "Soul"
- “Mank”
- "Greyhound"
- Melhor animação
- “Soul”
- “Wolfwalkers”
- “Dois Irmãos”
- “A Caminho da Lua”
- “Shaun, o Carneiro: A Fazenda Contra-Ataca”
- Melhor fotografia
- “Nomadland”
- “Mank”
- “Relatos do Mundo”
- “Os 7 de Chicago”
- "Judas e o Messias Negro"
- Melhor documentário
- “Time”
- “Crip Camp: Revolução pela Inclusão”
- “Professor Polvo”
- “Collective”
- "The Mole Agent"
- Melhor documentário em curta-metragem
- “A Concerto Is a Conversation”
- “Uma Canção para Latasha”
- "Colette"
- "Do Not Split"
- "Hunger Ward"
- Melhor montagem
- “O Som do Silêncio”
- “Os 7 de Chicago”
- "Meu Pai"
- "Nomadland"
- "Bela Vingança"
- Melhor filme internacional
- “Druk - Mais uma Rodada” (Dinamarca)
- "Better Days" (Hong Kong)
- “Quo Vadis, Aida?” (Bósnia e Herzegovina)
- “The Man Who Sold His Skin” (Tunísia)
- “Collective” (Romênia)
- Melhor cabelo e maquiagem
- “A Voz Suprema do Blues”
- “Pinóquio"
- "Mank"
- “Era uma Vez um Sonho”
- "Emma"
- Melhor canção original
- “Speak Now”, de “Uma Noite em Miami”
- “Io Si (Seen)”, de “Rosa e Momo”
- “Fight for You”, de “Judas e o Messias Negro”
- "Hear My Voice", de "Os 7 de Chicago"
- "Husavik", de "Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars"
- Melhor design de produção
- “Mank”
- “Relatos do Mundo”
- “Tenet”
- "Meu Pai"
- "A Voz Suprema do Blues"
- Melhores efeitos especiais
- “Tenet”
- “O Céu da Meia-Noite”
- "Love and Monsters"
- "Mulan"
- "O Grande Ivan"