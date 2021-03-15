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Cinema

Oscar tem 'Mank' na liderança e indicação póstuma a Chadwick Boseman

Premiação, a mais celebrada de Hollywood, está marcada para acontecer em abril

Publicado em 15 de Março de 2021 às 11:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2021 às 11:06
Cena do filme
Cena do filme "Mank", em cartaz na Netflix: bastidores de "Cidadão Kane" Crédito: Netflix/Divulgação
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela entrega do Oscar, anuncia na manhã desta segunda (15) os indicados à 93ª edição do prêmio, que está marcado para o dia 25 de abril, dois meses mais tarde do que o habitual, devido à Covid-19.
Justamente por causa da pandemia, a cerimônia deve seguir a linha da festa do Globo de Ouro, que aconteceu no mês passado, numa versão híbrida com partes presenciais e outras, virtuais.
O Brasil ficou de fora da disputa pelo Oscar de filme internacional, pelo 22º ano consecutivo. O país tentava uma vaga com o documentário "Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou", de Bárbara Paz, mas já tinha perdido as chances no mês passado, com a divulgação de uma lista de pré-indicados na categoria.

CONFIRA ABAIXO OS INDICADOS À 93ª EDIÇÃO DO OSCAR

  • Melhor filme
  • “Nomadland”
  • “Os 7 de Chicago”
  • “Minari”
  • “Bela Vingança”
  • “O Som do Silêncio”
  • “Meu Pai”
  • “Judas e o Messias Negro”
  • “Mank”

  • Melhor direção
  • Chloé Zhao, “Nomadland”
  • Lee Isaac Chung, “Minari”
  • Emerald Fennell, “Bela Vingança”
  • David Fincher, “Mank”
  • Thomas Vinterberg, "Druk - Mais uma Rodada"

  • Melhor ator
  • Chadwick Boseman, “A Voz Suprema do Blues”
  • Anthony Hopkins, “Meu Pai”
  • Riz Ahmed, “O Som do Silêncio”
  • Steven Yeun, “Minari”
  • Gary Oldman, “Mank”
  • Melhor atriz
  • Carey Mulligan, “Bela Vingança”
  • Frances McDormand, “Nomadland”
  • Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”
  • Viola Davis, “A Voz Suprema do Blues”
  • Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

  • Melhor ator coadjuvante
  • Daniel Kaluuya, “Judas e o Messias Negro”
  • Leslie Odom Jr., “Uma Noite em Miami”
  • Sacha Baron Cohen, “Borat: Fita de Cinema Seguinte”
  • Lakeith Stanfield, “Judas e o Messias Negro”
  • Paul Raci, “O Som do Silêncio”

  • Melhor atriz coadjuvante
  • Youn Yuh-jung, “Minari”
  • Olivia Colman, “Meu Pai”
  • Glenn Close, “Era uma Vez um Sonho”
  • Maria Bakalova, “Borat: Fita de Cinema Seguinte”
  • Amada Seyfried, "Mank"
  • Melhor roteiro adaptado
  • “Nomadland”
  • “Uma Noite em Miami”
  • “Meu Pai”
  • “Borat: Fita de Cinema Seguinte”
  • “O Tigre Branco​"

  • Melhor roteiro original
  • “Os 7 de Chicago”
  • “Bela Vingança”
  • “Minari”
  • “O Som do Silêncio”
  • “Judas e o Messias Negro"

  • Melhor figurino
  • “A Voz Suprema do Blues"
  • “Mulan”
  • “Emma”
  • “Mank”
  • "Pinóquio"

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  • Melhor trilha sonora
  • “Relatos do Mundo”
  • “Soul”
  • “Mank”
  • "Destacamento Blood"
  • "Minari"

  • Melhor curta-metragem
  • “Two Distant Strangers”
  • “The Letter Room”
  • “Feeling Through”
  • “White Eye”
  • "The Present"

  • Melhor curta-metragem em animação
  • “Se Algo Acontecer... Te Amo”
  • “Genius Loci”
  • "Yes-People"
  • “Opera”
  • “Toca"
  • Melhor som
  • “O Som do Silêncio”
  • “Relatos do Mundo”
  • "Soul"
  • “Mank”
  • "Greyhound"

  • Melhor animação
  • “Soul”
  • “Wolfwalkers”
  • “Dois Irmãos”
  • “A Caminho da Lua”
  • “Shaun, o Carneiro: A Fazenda Contra-Ataca”

  • Melhor fotografia
  • “Nomadland”
  • “Mank”
  • “Relatos do Mundo”
  • “Os 7 de Chicago”
  • "Judas e o Messias Negro"
  • Melhor documentário
  • “Time”
  • “Crip Camp: Revolução pela Inclusão”
  • “Professor Polvo”
  • “Collective”
  • "The Mole Agent"

  • Melhor documentário em curta-metragem
  • “A Concerto Is a Conversation”
  • “Uma Canção para Latasha”
  • "Colette"
  • "Do Not Split"
  • "Hunger Ward"

  • Melhor montagem
  • “O Som do Silêncio”
  • “Os 7 de Chicago”
  • "Meu Pai"
  • "Nomadland"
  • "Bela Vingança"
  • Melhor filme internacional
  • “Druk - Mais uma Rodada” (Dinamarca)
  • "Better Days" (Hong Kong)
  • “Quo Vadis, Aida?” (Bósnia e Herzegovina)
  • “The Man Who Sold His Skin” (Tunísia)
  • “Collective” (Romênia)

  • Melhor cabelo e maquiagem
  • “A Voz Suprema do Blues”
  • “Pinóquio"
  • "Mank"
  • “Era uma Vez um Sonho”
  • "Emma"

  • Melhor canção original
  • “Speak Now”, de “Uma Noite em Miami”
  • “Io Si (Seen)”, de “Rosa e Momo”
  • “Fight for You”, de “Judas e o Messias Negro”
  • "Hear My Voice", de "Os 7 de Chicago"
  • "Husavik", de "Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars"
  • Melhor design de produção
  • “Mank”
  • “Relatos do Mundo”
  • “Tenet”
  • "Meu Pai"
  • "A Voz Suprema do Blues"

  • Melhores efeitos especiais
  • “Tenet”
  • “O Céu da Meia-Noite”
  • "Love and Monsters"
  • "Mulan"
  • "O Grande Ivan"

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