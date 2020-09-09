Oscar anuncia que filmes terão que abraçar diversidade a partir de 2024

Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação

A Academia do Oscar anunciou, nesta terça-feira (8), que as produções que quiserem concorrer ao prêmio de Melhor Filme deverão seguir exigências a fim de abraçar a diversidade dentro e fora dos sets de produção.

Em nota publicada no site, a premiação informa que as novas exigências têm como objetivo "encorajar a representação equitativa dentro e fora da tela, a fim de melhor refletir a diversidade do público que vai ao cinema".

O comunicado diz, ainda, que para as novas exigências, a premiação se inspirou nos padrões de diversidade desenvolvidos pelo BFI (British Film Institute) e que são usados para algumas categorias do Bafta, por exemplo.

As regras passam a valer para a cerimônia do 96º Oscar, que acontecem em 2024. Para ser um candidato ao prêmio mais cobiçado da premiação, as produções devem atender a dois de quatro padrões.

O primeiro diz respeito a representação dentro do enredo, em relação ao assunto e tema; o segundo trata sobre a equipe que vai integrar a produção dos bastidores; o terceiro exige diversidade entre estagiários e aprendizes e o quarto dialoga sobre a distribuição e marketing do longa.

Em junho, o Oscar já indicava mudanças na premiação ao anunciar que, a fim de ampliar a diversidade entre os indicados, dez filmes devem à categoria principal a partir de 2022.

A decisão acontece após a premiação ser alvo de críticas de que poucas pessoas de cor são premiadas. Em 2016, por exemplo, as redes sociais foram sacudidas pela campanha do #OscarsSoWhite, que criticava a ausência de negros entre atores indicados.

Neste ano, com o aumento dos protestos nos Estados Unidos contra o racismo sistêmico, cujo estopim foi a morte de George Floyd, filmes voltaram aos holofotes recentemente, como "E o Vento Levou", que se passa durante a Guerra de Secessão americana.