Cinemas de SP poderão funcionar por 8 horas diárias e com 60% da capacidade

Sala de cinema serão reabertas quando a cidade chegar na fase verde Crédito: Pixabay

Quando chegar na fase verde, os cinemas da cidade poderão reabrir por oito horas diárias e operar com 60% da capacidade, segundo as regras sanitárias publicadas neste sábado, 5, pela Prefeitura de São Paulo, no Diário Oficial. Atualmente a cidade está na fase amarela de flexibilização.

Além de estabelecer o período de funcionamento dos cinemas e a capacidade, a gestão municipal decidiu que é obrigatória a utilização de máscaras em todos os ambientes. Deve haver espaçamento entre as poltronas, para evitar aglomerações. O casal que adquirir os ingressos poderá escolher assistir ao filme lado a lado.

As regras estabelecem que as salas de cinema deverão ser submetidas "a um intenso processo de desinfecção prévia, especialmente as áreas de processamento ou venda de alimentos, os banheiros e as áreas de acesso público."