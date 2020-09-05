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Cinema

Cinemas de SP poderão funcionar por 8 horas diárias e com 60% da capacidade

Prefeitura municipal divulgou regras sanitárias que serão exigidas das salas de exibição durante a fase verde de flexibilização

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 18:23
Sala de cinema
Sala de cinema serão reabertas quando a cidade chegar na fase verde Crédito: Pixabay
Quando chegar na fase verde, os cinemas da cidade poderão reabrir por oito horas diárias e operar com 60% da capacidade, segundo as regras sanitárias publicadas neste sábado, 5, pela Prefeitura de São Paulo, no Diário Oficial. Atualmente a cidade está na fase amarela de flexibilização.
Além de estabelecer o período de funcionamento dos cinemas e a capacidade, a gestão municipal decidiu que é obrigatória a utilização de máscaras em todos os ambientes. Deve haver espaçamento entre as poltronas, para evitar aglomerações. O casal que adquirir os ingressos poderá escolher assistir ao filme lado a lado.

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As regras estabelecem que as salas de cinema deverão ser submetidas "a um intenso processo de desinfecção prévia, especialmente as áreas de processamento ou venda de alimentos, os banheiros e as áreas de acesso público."
Quem frequentar o cinema poderá ser submetido a exame de medição de temperatura e as pessoas com sintomas de gripe e sinais de febre não terão a entrada permitida. A Prefeitura indica que os cinemas devem priorizar as vendas de ingressos pela internet, para evita filas e aglomerações.

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