Escondida no Starzplay, série "Normal People" é impecável

Série "Normal People", disponível no Starzplay Crédito: Starzplay/Divulgação

A escritora irlandesa Sally Rooney é um dos grandes nomes da literatura mundial atualmente. Com apenas 29 anos, ela já recebeu diversos prêmios por seus dois livros, “Conversas Entre Amigos” (2017) e “Pessoas Normais” (2018), obras com uma escrita madura e que levam para as páginas a angústia de uma geração que já não se encontrava em trabalhos de autores outrora clássicos.

“Pessoas Normais” virou minissérie que manteve por aqui seu título original, “Normal People”. Lançada pelo Hulu nos EUA, por aqui a série está disponível no pouco popular Starzplay - sim, mais um serviço de streaming.

Comandada por Lenny Abrahamson (“O Quarto de Jack”), “Normal People” acompanha um casal, Connell (Paul Mescal) e Marianne (Daisy Edgar-Jones), do colégio à universidade e o início da vida adulta. Connell é filho da classe trabalhadora da pequena Sligo, enquanto Marianne é de uma família rica. Em contrapartida, ele é popular na escola, ao contrário dela, que veste a armadura de intelectual incompreendida e acaba se excluindo do convívio social adolescente.

Cada um dos 12 episódios que não ultrapassam 30 minutos de duração apresenta um recorte temporal e mostra o desenvolvimento da relação dos dois, que nem sempre é feliz ou apenas de encontros - na verdade, “Normal People” é muito mais sobre os desencontros do que sobre felicidade. A escolha narrativa em muito lembra a do livro “Um Dia”, de David Nicholls, transformado num filme apenas razoável em 2011, mas ao contrário das duas décadas do referido livro, Sally Rooney opta por um recorte menor, mais íntimo e menos melodramático.

Connell e Marianne são diferentes, mas com o tempo percebem que orbitam em torno do outro mesmo não estando em uma relação. O bonito de “Normal People” é a maneira como o texto trata o amor de forma simples, como uma parceria e uma cumplicidade, mas sem romantizá-lo; os protagonistas acertam tanto quanto erram feio em suas escolhas, mas sabem que, de alguma forma, o outro estará presente.

A história é um clichê, mas contado de forma diferente e delicada, reforçada por uma ótima trilha sonora e uma fotografia que nos ajuda a entender os sentimentos dos personagens em cada cena - as roupas e as construções de quadro reforçam a solidão ou a alegria de cada um deles no momento.

A escolha pelas elipses funciona muito bem. Os saltos temporais deixam lacunas a serem preenchidas pelo espectador, quase como um quebra-cabeças e nem sempre com ajuda do roteiro. Essa narrativa também ajuda a reforçar a psique dos personagens, de modo que algumas características a princípio superficiais ganham força no episódio seguinte ou ainda mais à frente - e o público, que já havia percebido isso anteriormente, se sente recompensado.

“Normal People” é tanto um romance quanto uma história de autodescobertas. Assistimos a duas personalidades em desenvolvimento e a identidades sendo plenamente construídas. É engraçado como a série circula ao redor do conceito de “amor líquido” de Zygmunt Bauman, mas, ao mesmo tempo, mantém um fio que sempre liga Connell a Marianne e vice-versa. A construção do amor da série é atemporal, mas não necessariamente físico, é um amor que vai além da construção romântica e se torna algo ainda mais profundo, de compreensão, completude e, principalmente, de admiração.

A série traz ótimas cenas de sexo justamente por não fetichizá-lo; as relações são bem reais e a nudez é tratada com normalidade. Daisy Edgar-Jones é ótima como uma Marianne que constrói um escudo de segurança e intelectualidade para lidar com seus traumas familiares. A atuação de Paul Mescal acompanha o nível e seu Connell é uma figura forte, mas com extrema dificuldade de falar sobre seus sentimentos e de se abrir até mesmo com as pessoas mais próximas. Tal qual seus personagens, os atores funcionam bem quando separados, mas brilham mesmo quando estão juntos.

Série "Normal People", disponível no Starzplay Crédito: Starzplay/Divulgação

“Normal People” é impecável - uma história bonita, comovente, profunda e de fácil identificação, afinal, fala de algo corriqueiro, de dores e conquistas de pessoas normais. É um texto delicado, que não faz o espectador escolher um lado e não demoniza as escolhas de seus personagens, pelo contrário, as usa para se aprofundar na personalidade de cada um.