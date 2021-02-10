Oscar 2021 divulga lista de filmes pré-indicados em nove categorias

O Oscar 2021 definiu os filmes indicados para a sua shortlist, uma lista prévia em nove das categorias da grande premiação do cinema internacional. Apesar de concorrentes como Babenco: Alguém tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, de Bárbara Paz, nenhum filme brasileiro marcou presença entre os indicados.
Entre as categorias que tiveram alguns de seus candidatos revelados, estão Filme Internacional, Documentário, Trilha Sonora, Canção Original, Maquiagem, Efeitos visuais e Curtas. A lista final de indicados em todas as categorias será revelada em 15 de março.
A cerimônia do Oscar 2021, que será a 93ª edição da premiação, está marcada para o dia 25 de abril, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. São elegíveis ao Oscar 2021 filmes lançados entre 1 de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021.
CONFIRA OS PRÉ-INDICADOS AO OSCAR 2021
- Documentário
- All In: The Fight for Democracy
- Boys State
- Collective
- Crip Camp
- Dick Johnson Is Dead
- Gunda
- MLK/FBI
- The Mole Agent
- My Octopus Teacher
- Notturno
- The Painter and the Thief
- 76 Days
- Time
- The Truffle Hunters
- Welcome to Chechnya
- Curta documental
- Abortion Helpline, This Is Lisa
- Call Center Blues
- Colette
- A Concerto Is a Conversation
- Do Not Split
- Hunger Ward
- Hysterical Girl
- A Love Song for Latasha
- The Speed Cubers
- What Would Sophia Loren Do?
- Filme Internacional
- Bosnia and Herzegovina, Quo Vadis, Aida?
- Chile - The Mole Agent
- República Checa - Charlatan
- Dinamarca - Another Round
- França - Two of Us
- Guatemala - La Llorona
- Hong Kong - Better Days
- Irã - Sun Children
- Costa do Marfim - Night of the Kings
- México - I’m No Longer Here
- Noruega - Hope
- Romênia - Collective
- Rússia - Dear Comrades!
- Taiwan - A Sun
- Tunísia - The Man Who Sold His Skin
- Maquiagem
- Aves de Rapina
- Emma
- The Glorias
- Hillbilly Elegy
- Jingle Jangle: A Christmas Journey
- The Little Things
- A Voz Suprema do Blues
- Mank
- Uma Noite em Miami…
- Pinocchio
- Trilha sonora original
- Ammonite
- Blizzard of Souls
- Destacamento Blood
- O Homem Invisível
- Jingle Jangle: A Christmas Journey
- The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)
- The Little Things
- Mank
- O Céu da Meia-Noite
- Minari
- Mulan
- News of the World
- Soul
- Tenet
- Os Sete de Chicago
- Canção original
- Turntables, de All In: The Fight for Democracy
- See What You’ve Done, de Belly of the Beast
- Wuhan Flu, de Borat: Fita de Cinema Seguinte
- Husavik, de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
- Never Break, de Giving Voice
- Make It Work, de Jingle Jangle: A Christmas Journey
- Fight For You, de Judas and the Black Messiah
- lo Sì (Seen), de The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)
- Rain Song, de Minari
- Show Me Your Soul, de Mr. Soul!
- Loyal Brave True, de Mulan
- Free, de The One and Only Ivan
- Speak Now, de Uma Noite em Miami...
- Green, de Sound of Metal
- Hear My Voice, de Os Sete de Chicago
- Curta de animação
- Burrow
- Genius Loci
- If Anything Happens I Love You
- Kapaemahu
- Opera
- Out
- The Snail and the Whale
- To Gerard
- Traces
- Yes-People
- Curta-metragem
- Bittu
- Da Yie
- Feeling Through
- The Human Voice
- The Kicksled Choir
- The Letter Room
- The Present
- Two Distant Strangers
- The Van
- White Eye
- Efeitos especiais
- Aves de Rapina
- Bloodshot
- Love and Monsters
- Mank
- O Céu da Meia-Noite
- Mulan
- The One and Only Ivan
- Soul
- Tenet
- Welcome to Chechnya