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Festival de Cinema de Gramado confirma edição deste ano, apesar da Covid-19

A informação foi divulgada nas redes sociais da cerimônia, nesta quarta-feira (24); segundo os organizadores, festival ocorrerá  entre os dias 13 e 21 de agosto

Publicado em 24 de Março de 2021 às 17:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 17:21
A estátua do Kikito, a estatueta que simboliza o Festival de Cinema de Gramado, um dos mais tradicionais do país
A estátua do Kikito, a estatueta que simboliza o Festival de Cinema de Gramado, um dos mais tradicionais do país Crédito: Cleiton Thiele / Divulgação
O Festival de Cinema de Gramado confirmou sua 49ª edição e anunciou que o evento ocorrerá entre os dias 13 e 21 de agosto. A informação foi divulgada nas redes sociais da cerimônia, nesta quarta-feira (24).
A premiação, que acontece anualmente desde 1973, é um dos principais eventos de cinema no Brasil.
A organização do prêmio ainda não informou se a edição deste ano será online. Os indicados à estatueta do Kikito também não foram anunciados.
No ano passado, o evento foi realizado virtualmente devido à pandemia do novo coronavírus, assim como os festivais de cinema É Tudo Verdade, o de Berlim e o Varilux.
A programação, que inclui desde a entrega do prêmio até a exibição de filmes e debates, aconteceu no Canal Brasil, no streaming da emissora e em redes sociais do Festival.
"King Kong en Asunción", de Camilo Cavalcante, foi o vencedor do Kikito de melhor filme nacional em 2020.

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