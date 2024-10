Veja 15 ideias criativas para o Halloween

Veja inspirações de fantasias e decorações para o Halloween 2024. Crédito: Divulgação

O Halloween, celebrado no dia 31 de outubro, é derivado do termo "All Hallows' Eve", que significa "Véspera do Dia de Todos os Santos". A data possivelmente se originou do festival celta de Samhain, um evento que marcava o fim do verão e o início do inverno.



Com o tempo, a festa misturou tradições e evoluiu para a celebração que conhecemos hoje, repleta de fantasias, doces e muita diversão. Assim, segue como uma das festas mais aguardadas do ano, com novas tendências na moda e na decoração. A seguir, vamos explorar algumas delas:

Tendências do Halloween 2024

Saiba quais são as tendências para o Dia das Bruxas. Crédito: Divulgação

De acordo com o relatório publicado pelo Pinterest, algumas tendências específicas estão em alta para o Halloween deste ano. As buscas por "fantasias de Halloween it girl" aumentaram 170% em relação a 2023, e há uma grande influência de filmes, séries e esportes nas fantasias escolhidas.

O Halloween vintage também está de volta, com um aumento de 50% na tendência e uma impressionante alta de 140% na procura de "decorações de Halloween dos anos 90".

Ideias de Fantasias para o Halloween

It Girl: Inspire-se em ícones da moda e da cultura pop, como Charli XCX, Sabrina Carperneter e Olivia Rodrigo. Pense em looks cheios de estilo e acessórios chamativos.

Conheça looks em destaque para o Halloween. Crédito: Divulgação

Filmes e Séries: Personagens de sucesso como Elle Woods, Carrie Bradshaw e Clawdeen Wolf, assim como os de O Corvo, Wicked, A Casa do Dragão, Bratz ou até de animes, como o Sukuna, de Jujutsu Kaisen, também são escolhas populares.

Veja os personagens em alta. Crédito: Divulgação

Ideias de Decoração para o Halloween

A decoração é uma parte essencial do Halloween, e o tema vintage está com tudo. As decorações dos anos 90 trazem um toque nostálgico e podem incluir:

Luzes temáticas: Use lanternas, luminárias ou luzes de led em formatos criativos para iluminar o ambiente.

Adereços vintage: Itens como discos de vinil, cartazes antigos de filmes ou até móveis com design retrô.

Itens clássicos: Adicione toques como teias de aranha falsas, esqueletos de plástico e decorações em tons de laranja e preto.

Doces para o Halloween: Outra opção em alta, os doces são sempre uma atração especial, e você pode tornar sua mesa posta ainda mais divertida com embalagens temáticas.

Inspirações de Maquiagens para o Halloween

Na temática de beleza, as tendências incluem também incluem looks góticos, além de maquiagem inspirada em animais, ou o chamado 'Belas Feras'.

Glamour Gótico: A tendência também se apresenta na maquiagem, com tom dramático, olhos escuros e batons intensos. Nela, ressaltam-se as expressões assustadoras, de zumbis, vampiros e palhaços.

Confira ideias de maquiagem para Outubro. Crédito: Divulgação

Belas Feras: Maquiagens que imitam animais, como felinos, lobos e criaturas da floresta. Em alta, se destacam as representações de guepardos, onças, gato de cheschire, coelho e zebra.

Inspire-se na tendência de maquiagem. Crédito: Divulgação

Games assustadores para o Halloween

Os jogos eletrônicos também podem ser uma ótima maneira de entrar no clima do Halloween. Aqui estão algumas sugestões de games:

O Halloween 2024 promete ser uma celebração cheia de criatividade e nostalgia. Com as tendências deste ano, você pode explorar desde inspirações modernas até as vintage, criando um ambiente perfeito para mergulhar no espírito da festa. Então, prepare sua fantasia, decore sua casa e aproveite todas as ideias para tornar este Halloween incrível.

