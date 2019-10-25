5 divas do cinema para se fantasiar no Halloween segundo o Pinterest

Marilyn Monroe Crédito: Pinterest

Já estamos no final do ano, mas antes de entrar no clima do natal ou ano novo, ainda temos o Halloween! E apesar da data ser mais popular nos Estados Unidos do que aqui, quem adora o clima aterrorizante de novembro sempre tem alguma festa planejada para ir.

E ao invés de ir de bruxa ou outro personagem de terror, que tal quebrar um pouco a tradição e se fantasiar como uma verdadeira diva de cinema? Assim, da pra entrar no clima sem perder o estilo. Confira algumas inspirações segundo ideias do Pinterest:

Marilyn Monroe em "O pecado mora ao lado" Crédito: Pinterest

1. MARILYN MONROE

Para se fantasiar de Marilyn em sua icônica personagem em "O pecado mora ao lado", que tal apostar em uma peruca loira no estilo 'lace' e mudar radicalmente por um dia?.

Audrey Hepburn em "Bonequinha de luxo" Crédito: Pinterest

2. AUDREY HEPBURN

Nesse clássico do anos 60, Holly Golightly (Audrey) usa do pretinho básico com maestria e garante um visual chique e descomplicado. Luvas são bem-vindas na produção.

Liza Minnelli em "Cabaret" Crédito: Pinterest

3. LIZA MINNELLI

Em Cabaret, Liza Minnelli performa como atração do Kit Kat Club. E para copiar o estilo icônico, vá de chapéu, colete e não se esqueça da meia calça preta - tendência que retorna na moda.

Sophia Loren em "Arabesque" Crédito: Pinterest

4. SOPHIA LOREN

Aposte no glamour de Sophia Loren em "Arabesque" com o uso de muitos acessórios.

Grace Kelly em "Janela Indiscreta" Crédito: Pinterest

5. GRACE KELLY