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Dia das bruxas com estilo

5 divas do cinema para se fantasiar no Halloween segundo o Pinterest

Selecionamos as mulheres mais icônicas das décadas passadas e damos a dica para copiar seus looks e fazer uma fantasia de Halloween super estilosa

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 10:18
Marilyn Monroe Crédito: Pinterest
Já estamos no final do ano, mas antes de entrar no clima do natal ou ano novo, ainda temos o Halloween! E apesar da data ser mais popular nos Estados Unidos do que aqui, quem adora o clima aterrorizante de novembro sempre tem alguma festa planejada para ir. 
E ao invés de ir de bruxa ou outro personagem de terror, que tal quebrar um pouco a tradição  e se fantasiar como uma verdadeira diva de cinema? Assim, da pra entrar no clima sem perder o estilo. Confira algumas inspirações segundo ideias do Pinterest: 
Marilyn Monroe em "O pecado mora ao lado" Crédito: Pinterest

1. MARILYN MONROE

Para se fantasiar de Marilyn em sua icônica personagem em "O pecado mora ao lado", que tal apostar em uma peruca  loira no estilo 'lace' e mudar radicalmente por um dia?. 
Audrey Hepburn em "Bonequinha de luxo" Crédito: Pinterest

2. AUDREY HEPBURN

Nesse clássico do anos 60,  Holly Golightly (Audrey) usa do pretinho básico com maestria e garante um visual chique e descomplicado. Luvas são bem-vindas na produção. 
Liza Minnelli em "Cabaret" Crédito: Pinterest

3. LIZA MINNELLI

Em Cabaret, Liza Minnelli performa como atração do  Kit Kat Club. E para copiar o estilo icônico, vá de chapéu,  colete e não se esqueça da meia calça preta - tendência que retorna na moda. 
Sophia Loren em "Arabesque" Crédito: Pinterest

4. SOPHIA LOREN

Aposte no glamour de Sophia Loren em "Arabesque" com o uso de muitos acessórios. 
Grace Kelly em "Janela Indiscreta" Crédito: Pinterest

5. GRACE KELLY

Para copiar a diva invista na make leve, e em muito babyliss no cabelo. Junte com o combo vestido midi rodado e arrase. 

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