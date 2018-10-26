Vídeos: aprenda a fazer maquiagens para o Halloween

Dia das Bruxas: Gazeta Online prepara tutoriais para ensinar maquiagens de Halloween Crédito: Pedro Permuy/Montagem Gazeta Online

Os festejos em torno do Halloween nunca estiveram tão em alta: só na Grande Vitória, mais de 15 festas vão embalar a noite mais assombrada do ano, tradicionalmente celebrada no dia 31 de outubro. Mas, para curtir as festas, não dá para chegar sem fantasia e uma produção impecável.

De acordo com a maquiadora Rosi Oliveira, que aposta em uma caveira estilizada para este Dia das Bruxas, o segredo é não ter medo de brincar com as possibilidades de desenhos. Para ela, é possível até incorporar brilhos e glitter à produção, mesmo que não seja carnaval. "A pessoa pode comprar pedrarias ou pontos de luz, bem como glitters ou brilhos de unha, e aplicá-los no rosto com cola de cílios, por exemplo", destaca.

Em tutorial produzido para o Gazeta Online, Rosi, que trabalha no salão Francisco Guasti, inicia a maquiagem aplicando hidratante e primer, para deixar a pele com toque ideal para receber a base e os outros produtos. Para a base, a profissional escolhe o tom mais branco, para dar contraste com as sombras que pretende fazer no rosto, principalmente abaixo das maçãs do rosto.

"O processo é basicamente todo igual ao de uma maquiagem normal. Muda que você vai usar, também, produtos para criar efeitos, como é o caso do delineador e do batom", justifica, indicando que o batom pode ser usado para imitar sangue e o delineador é que pode criar os "ossos" da caveira. Assista:

MAQUIAGEM DE ZÍPER SANGRANDO

A opção de Ilane Raquel, instrutora da Chic Makeup, é de uma reprodução de maquiagem que faz sucesso nas redes sociais: um zíper grudado no meio do rosto com imitações de machucados em seu interior. Nesta maquiagem, é preciso investir em mais produtos, como o próprio zíper e materiais que são específicos para o processo. "Mas também tem como a pessoa, em casa, fazer uma substituição. Se ela não tiver a 'massinha' para imitar o ferimento, dá para fazer com algodão e látex, por exemplo", frisa.