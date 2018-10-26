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Tutorial

Vídeos: aprenda a fazer maquiagens para o Halloween

O Gazeta Online preparou dois vídeos para mostrar, passo a passo, como fazer duas maquiagens horripilantes para a data
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 19:34

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 19:34

Dia das Bruxas: Gazeta Online prepara tutoriais para ensinar maquiagens de Halloween Crédito: Pedro Permuy/Montagem Gazeta Online
Os festejos em torno do Halloween nunca estiveram tão em alta: só na Grande Vitória, mais de 15 festas vão embalar a noite mais assombrada do ano, tradicionalmente celebrada no dia 31 de outubro. Mas, para curtir as festas, não dá para chegar sem fantasia e uma produção impecável.
De acordo com a maquiadora Rosi Oliveira, que aposta em uma caveira estilizada para este Dia das Bruxas, o segredo é não ter medo de brincar com as possibilidades de desenhos. Para ela, é possível até incorporar brilhos e glitter à produção, mesmo que não seja carnaval. "A pessoa pode comprar pedrarias ou pontos de luz, bem como glitters ou brilhos de unha, e aplicá-los no rosto com cola de cílios, por exemplo", destaca.
Em tutorial produzido para o Gazeta Online, Rosi, que trabalha no salão Francisco Guasti, inicia a maquiagem aplicando hidratante e primer, para deixar a pele com toque ideal para receber a base e os outros produtos. Para a base, a profissional escolhe o tom mais branco, para dar contraste com as sombras que pretende fazer no rosto, principalmente abaixo das maçãs do rosto.
"O processo é basicamente todo igual ao de uma maquiagem normal. Muda que você vai usar, também, produtos para criar efeitos, como é o caso do delineador e do batom", justifica, indicando que o batom pode ser usado para imitar sangue e o delineador é que pode criar os "ossos" da caveira. Assista:
MAQUIAGEM DE ZÍPER SANGRANDO
A opção de Ilane Raquel, instrutora da Chic Makeup, é de uma reprodução de maquiagem que faz sucesso nas redes sociais: um zíper grudado no meio do rosto com imitações de machucados em seu interior. Nesta maquiagem, é preciso investir em mais produtos, como o próprio zíper e materiais que são específicos para o processo. "Mas também tem como a pessoa, em casa, fazer uma substituição. Se ela não tiver a 'massinha' para imitar o ferimento, dá para fazer com algodão e látex, por exemplo", frisa.
> 16 festas para curtir o Halloween no Espírito Santo
Essa maquiagem também começa com a hidratação da pele. Para essa produção, a maquiadora revela que o único segredo é a paciência para deixar os moldes dos "machucados" bem feitos e os tons claros e escuros dos machucados o mais realista possível. "Uma dica boa é, no final de tudo, usar gloss incolor sob os 'ferimentos'. O gloss dá brilho e parece que o 'machucado' está sangrando", pondera. Assista:

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