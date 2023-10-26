Halloween: como deixar seu outubro mais temático

Na época do Dia das Bruxas, as atividades mais comuns envolvem festas à fantasia e maratonas de filmes de terror. O que muitas pessoas esquecem é que os livros têm a mesma ou até mais capacidade de ambientar seu outubro naquele clima bom de susto (controlado, claro!).
Alguns dos maiores filmes de Halloween ou cosplays de personagens vieram de títulos aterrorizantes que conquistaram o coração da galera.
Para te ajudar nessa festividade bruxesca, o Skeelo indica alguns livros tematizados para tornar seu 31 de outubro mais caracterizado. Confira só!
01
O monstro e outros contos, de Humberto de Campos
Gênero pouco explorado na literatura nacional, esta obra conta com uma seleção de contos de horror, onde o autor explora o processo da criação do homem através da morte e da dor, metaforizando o sentimento em todos os textos. Através de histórias onde coloca o homem como o 'monstro', Humberto de Campos ainda faz uma referência ao horror de sua própria existência, dentro de cenários árduos e opressores.
02
O ladrão de corpos, de Robert Louis Stevenson
Quando um renomado médico entra em um estabelecimento onde um grupo de amigos bebe despreocupadamente, lembranças que assombram um dos homens, Fettes, voltam para mostrar que o passado nem sempre é esquecido. Através do relato do narrador, a história de dois jovens e proeminentes estudantes de medicina se entrelaça, sob a tutela do professor de anatomia a quem admiravam, e cujas ordens eram prontamente atendidas, mesmo que envolvessem abafar crimes e cometê-los em nome da ciência.
03
Do mesmo sangue, de Pauline E. Hopkins
Reuel Briggs é um estudante de medicina em Harvard que mistura, em suas práticas, ciência e misticismo. De origem humilde e em busca de melhores condições financeiras, ele participa de uma expedição pela Etiópia, onde encontra Telassar, uma cidade tecnológica e escondida que nunca foi colonizada pelos brancos. À medida que conhece os segredos do misterioso lugar, Reuel se vê descobrindo suas próprias raízes.
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