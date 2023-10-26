Halloween: como deixar seu outubro mais temático

01

O monstro e outros contos, de Humberto de Campos

Gênero pouco explorado na literatura nacional, esta obra conta com uma seleção de contos de horror, onde o autor explora o processo da criação do homem através da morte e da dor, metaforizando o sentimento em todos os textos. Através de histórias onde coloca o homem como o 'monstro', Humberto de Campos ainda faz uma referência ao horror de sua própria existência, dentro de cenários árduos e opressores.

02

O ladrão de corpos, de Robert Louis Stevenson

Quando um renomado médico entra em um estabelecimento onde um grupo de amigos bebe despreocupadamente, lembranças que assombram um dos homens, Fettes, voltam para mostrar que o passado nem sempre é esquecido. Através do relato do narrador, a história de dois jovens e proeminentes estudantes de medicina se entrelaça, sob a tutela do professor de anatomia a quem admiravam, e cujas ordens eram prontamente atendidas, mesmo que envolvessem abafar crimes e cometê-los em nome da ciência.

03

Do mesmo sangue, de Pauline E. Hopkins