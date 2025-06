Tudo o que você precisa saber para organizar uma festa junina perfeita

No Brasil, as festas juninas chegaram apenas no século XVI com os portugueses. . Crédito: Shutterstock

É hora de levantar as bandeirinhas, acender a fogueira e tirar a roupa xadrez do armário, porque a época de festa junina chegou. Tradicional e clássica, essa comemoração fez sucesso ao redor do país pelas saborosas comidas típicas, bebidas quentes e danças coreografadas. Entretanto, se você é daqueles que nunca consegue arranja uma boa festa para fazer o seu casamento na roça, a gente separou algumas dicas do que você precisa para montar uma festa junina.

De onde surgiu a festa junina?

Antes de tudo, vamos entender um pouco de como as festas juninas se tornaram tão populares no Brasil. Segundo estudos e levantamentos históricos, essas festividades tiveram início na Europa e estavam diretamente ligadas aos solstícios de verão. Essas comemorações começaram a ser cristianizadas e incorporadas pelo calendário da Igreja Católica.

No Brasil, as festas juninas chegaram apenas no século XVI com os portugueses. De lá para cá, a tradição mudou, cresceu e evoluiu, inclusive, de nome. Antes, a festa era conhecida como "jonina" em referência a São João, um dos homenageados nas comemorações, mas com o passar dos anos, a escrita e a oratória alteraram o nome para "junina", em referência ao mês em que ela é realizada.

Muito populares no Nordeste do país, essas festas, geralmente, são acompanhadas de muita tradição. Além das conhecidas quadrilhas, que são danças, comumente, realizada em pares com músicas animadas e roupas xadrez, essas festividades também são regadas a pratos típicos como: paçoca, cuscuz, arroz doce, pé de moleque, pé de moça, caldos e o polêmico quentão.

Mas não para por aí. Festa junina que é festa junina também está sempre acompanhada de muitas brincadeiras como as pescarias, que rendem ótimos prêmios, tiro ao alvo, barraca do beijo e correio do amor. Tudo para festa a alegria de quem participa.

Como fazer uma festa junina

01 Chama a galera O primeiro passo, claro, é reunir uma galera. Afinal, quanto mais gente, melhor para pular a fogueira e dançar a quadrilha. Com a sua turma reunida, o segundo passo já pode ser dado. 02 Bora decorar Bandeirinhas, uma fogueira (de mentira ou não), balões decorativos, muito xadrez e remendos podem fazer a sua festa ficar ainda mais bonita. 03 Não economize nas brincadeiras Pescarias sempre podem fazer a criançada se divertir demais, mas as possibilidades são super variadas com o correio do amor para os mais velhos. 04 Ensaie a quadrilha Olha a cobra… prepare o gogó para cantar a quadrilha e arrume o seu par porque essas danças não podem faltar.

O que não pode faltar em uma festa junina

Confira abaixo uma lista de produtos que não podem faltar durante a sua festa junina:

Chapéu de Palha com Trança e Renda 3 Cores Disponíveis Fita Decorativa Para Adulto VER OFERTA

Corrente Guirlanda Junina Decoração São João VER OFERTA

Retalho Remendo Tecido Adesivo Roupa Caipira Festa Junina Quadrilha Sortidos 10 unidades VER OFERTA

Jogo de Pescaria - Festa Junina VER OFERTA

Vestido Feminino de Festa Junina Xadrez Com Espartilho Tamanhos do 32 a 50 VER OFERTA

Fantasia Festa Junina com Chapeu de palha e gravata VER OFERTA

Fantasia Roupa Cropped e Saia Festa Junina Infantil VER OFERTA

Painel Redondo E Capas De Cilindro Sublimados Festa Junina VER OFERTA

Kit Decoração Completa Festa Junina VER OFERTA

Painel Interativo Junino Retangular Veste Fácil 1,50x2,20m VER OFERTA

Kit 200 Metros De Bandeirinha Festa Junina Atacado VER OFERTA

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais