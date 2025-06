Joias Pandora: conheça os braceletes, anéis e berloques em alta

Elegantes, versáteis e carregadas de significados, as joias são um símbolo de estilo e memória afetiva. Reconhecida por seus braceletes com berloques personalizáveis, a Pandora, marca dinamarquesa fundada em 1982 também oferece uma variedade de anéis, brincos, colares e opções masculinas que conquistam fãs pelo mundo. Celebre uma data marcante ou simplesmente enriqueça seu porta-joias com itens sofisticados: independente da ocasião, a Pandora é uma escolha certeira — especialmente agora, com a chegada das apostas para o Dia dos Namorados e lançamentos inspirados na animação Lilo & Stitch.

Qual é o material das joias Pandora?

Para além dela, a marca também conta com Ouro 14k e 18k, presente em coleções especiais, ligas metálicas como a Pandora Rose e Shine, e até zircônias cúbicas, para um brilho semelhante ao de diamantes. Esse cuidado com os materiais é um dos motivos pelos quais a Pandora é comparada a marcas consagradas como Vivara e Rommanel.

Joias Pandora para o Dia dos Namorados

Joias Pandora Lilo & Stitch

Para apostar na nostalgia e conquistar os corações com a linha Disney, confira também os exemplares com foco em Lilo & Stitch. Entre os favoritos da coleção estão:

Um colar em prata com pingente do Stitch detalhado e brilhante, ideal para fãs da Disney que amam estilo com personalidade.

Pulseira com berloques: monte uma joia com sua história

A grande estrela da Pandora continua sendo a pulseira com berloques, que pode ser personalizada com elementos que representam momentos, sentimentos e paixões pessoais.Entre os modelos mais vendidos estão:

Confortável e versátil, esse bracelete com fecho de coração é ideal para expressar histórias com seus charms.

Opções masculinas: estilo também para eles

Moderno e delicado, combina com mini charms e adiciona um toque contemporâneo ao look.

Como limpar joias?

Com coleções que vão do romântico ao divertido, a marca continua a conquistar espaço nos porta-joias de quem valoriza estilo com personalidade. Aproveite as novidades do Dia dos Namorados, a magia das joias Disney e as opções masculinas para encontrar o acessório perfeito para você — ou para quem você ama.