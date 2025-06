Os melhores kits para surpreender no Dia dos Namorados 2025

Comemorado no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados é um dos mais aguardados pelos casais. Crédito: Canva

O Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes do comércio no Brasil — e também uma ótima oportunidade para demonstrar carinho com um presente que tenha a ver com o estilo da pessoa amada. Entre as opções mais buscadas estão os kits prontos de cuidados pessoais, perfumes, chocolates, vinhos e itens personalizados.



A seguir, reunimos as melhores sugestões de kits para presentear em 2025, começando pelos queridinhos da beleza e autocuidado. São opções práticas, acessíveis e que agradam todos os estilos de casal.

Ideias de presente de Dia dos Namorados para homem

Veja dicas de presentes para todos os gostos. Crédito: Canva

Kit churrasco: para quem gosta de cozinhar e receber amigos. Os conjuntos incluem facas especiais e utensílios profissionais que elevam a experiência do churrasco caseiro.

Kit Churrasco com Tábua, faca, garfo, pinça e amolador VER OFERTA

Kit de ferramentas: um clássico. Muito indicado para quem gosta de praticidade e projetos DIY (faça você mesmo). Os conjuntos incluem desde ferramentas básicas como chaves de fenda, martelo e alicate até versões mais completas com furadeira, parafusadeira e maleta organizadora.

Kit de Ferramentas 129 Peças com Maleta VER OFERTA

Kit vinho: se seu namorado gosta de vinho, não perca a chance de presentear com um kit relacionado à bebida. É possível selecionar uma boa garrafa, taças, chocolates e até utensílios como o abridor ou decantador.

Kit para Vinho Inspire, Inox, Oster VER OFERTA Kit Vinho Reserva Merlot com 2 Taças VER OFERTA

Kit de Perfume: uma opção sofisticada que vai além das fragrâncias tradicionais. Combine perfumes com produtos complementares como hidratantes, loções, desodorantes e até sabonetes.

Eudora H Kit Presente (2 Itens) VER OFERTA

Kit criativo com cultura pop: aqui, aposte em camisetas de séries, animes ou bandas, canecas, almofadas ou bonecos colecionáveis.

KIT Almofada + Caneca One Piece Monkey D. Luffy VER OFERTA

Kit de torcedor: para os apaixonados por futebol, combinar itens do time do coração com produtos práticos cria presentes memoráveis. A sugestão inclui camisa do time, chaveiro, bandeira e até caneca.

Camisa De Futebol Masculina I Flamengo 2025 S/n adidas VER OFERTA Boné Fluminense Microsatim 6 Gomos VER OFERTA

Ideias de presente de Dia dos Namorados para mulher

Não sabe o que dar de presente para sua namorada? Confira essas ideias. Crédito: Canva

Kit Franciny Ehlke: A influenciadora que conquistou milhões de seguidores traz uma seleção cuidadosa de produtos premium. Kits como o Glosslicious, que oferece longa duração e hidratação com fórmula que contém ácido hialurônico, estão em alta.

Kit Fran Glosslicious - Fran By Franciny Elkhe VER OFERTA Chocochilli Fran By Franciny Ehlke Edição Limitada Chocolate VER OFERTA

Kit de perfume: também entre as opções femininas, os kits perfumados continuam entre os mais procurados, oferecendo combinações que vão desde fragrâncias clássicas até linhas de cuidados corporais.

Presente Natura Essencial Miniaturas 3n 25 Ml VER OFERTA Kit Presente Lily Cuidados O Boticário Tradicional VER OFERTA

Kit velas: Representa uma das apostas mais românticas da temporada. Além das tradicionais velas perfumadas, os conjuntos incluem castiçais, difusores de ambiente e até matches decorativos. As fragrâncias vão desde clássicas como lavanda e baunilha até combinações modernas com notas amadeiradas e cítricas.

Kit 2 Velas Aromáticas Lavanda E Capim Limão 100gr Aromas de Luz VER OFERTA

Kit com colar: Continua sendo um dos presentes mais simbólicos para o Dia dos Namorados. As tendências para 2025 incluem desde peças minimalistas em prata até opções mais chamativas com pedras coloridas. Correntes finas com pingentes personalizados lideram as preferências, especialmente aquelas que permitem gravações de nomes ou datas especiais.

Kit Relógio Mondaine Prata Feminino 32610l0mkne2k1 VER OFERTA

Kit clássico: o básico também funciona muito bem na data. Vale investir em cestas com itens como chocolates, almofadas, canecas e cartão personalizado.

Kit de presentes para namorada VER OFERTA

Dicas de presentes criativos

Confira ideias como o mapa do relacionamento, capa de jornal e CD personalizado. Crédito: Canva

Algumas ideias criativas e manuais para o Dia dos Namorados incluem um álbum de fotos personalizado decorado à mão, um frasco com bilhetinhos de memórias ou motivos pelos quais você ama a pessoa, e biscoitos ou chocolates feitos em casa.

Você também pode fazer uma playlist física gravada em CD com capa desenhada, criar cupons de experiências como "vale um piquenique" ou "vale uma sessão de massagem", ou personalizar itens como canecas e almofadas.

Outras opções são um mapa marcando lugares importantes do relacionamento, cartão pop-up feito à mão, ou um kit de sobremesa caseira com receita manuscrita. O importante é escolher algo que mostre conhecimento sobre os gostos da pessoa e dedicação.

Como acertar na escolha do seu presente?

Independente da opção escolhida, alguns fatores podem fazer a diferença na hora da compra:

01 Conheça o perfil da pessoa Observe os hábitos e preferências do seu parceiro ou parceira antes de decidir. Quem valoriza autocuidado pode preferir kits de beleza, enquanto amantes da gastronomia se encantam com opções culinárias. 02 Considere a praticidade Presentes que podem ser usados no dia a dia tendem a gerar mais satisfação a longo prazo. 03 Aposte na apresentação Mesmo produtos simples ganham charme especial com embalagens caprichadas e cartões personalizados. 04 Defina o orçamento antecipadamente Com opções para todas as faixas de preço, estabelecer um limite ajuda a focar nas alternativas mais adequadas.

A Gazeta integra o Saiba mais