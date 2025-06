Como encontrar botas para o Inverno: guia completo 2025

Confira modelos de botas em alta para usar no inverno 2025. Crédito: Canva

O inverno brasileiro chegou e, com ele, a temporada das botas! Se você está se perguntando como escolher o modelo ideal para enfrentar os dias mais frios com estilo e conforto, chegou ao lugar certo. Neste guia completo, vamos desvendar as tendências de botas femininas 2025 e te ajudar a encontrar o par perfeito para o seu guarda-roupa de inverno.



Este ano, as botas prometem ser ainda mais versáteis e democráticas. As tendências de botas inverno 2025 apostam numa variedade impressionante de estilos, desde modelos clássicos até opções mais ousadas. Entre os destaques estão os quatro modelos atemporais: militar, botins, cowboy e over-the-knee.

O que mais chama atenção nas tendências deste ano é a diversidade de opções. As botas variam desde versões de cano alto e salto até modelos mais baixos e básicos, passando por diferentes materiais como couro, camurça e verniz. As cores neutras continuam sendo as favoritas, especialmente preto e marrom, mas tons como vinho e até padronagens marcantes também têm seu espaço garantido.

Os Estilos que Estão Bombando em 2025

Uma das principais tendências para este inverno são os estilos boho e folk, que trazem uma pegada mais campestre e natural. A camurça se destaca como protagonista nessa tendência, aparecendo em diferentes desenhos - com cano baixo, médio ou alto - e conferindo aquele toque felpudo e aconchegante que combina perfeitamente com a estação mais fria.

Depois das famosas botas de montaria, agora são os modelos extra longos que entram em destaque. Marcas renomadas como Burberry, Khaite, Luar e Balmain apostam nessa tendência, oferecendo versões elegantes em preto, marrom e bordô.

As tonalidades como marrom, cappuccino, café e caramelo são grandes apostas segundo os principais desfiles. Essas cores conferem um toque de calor e sofisticação aos looks, sendo perfeitas para a temporada fria. Além disso, o clássico preto e o elegante bordô também marcam presença nas coleções deste ano.

Os Modelos Mais Desejados pelas Brasileiras

Botas Chelsea continuam sendo uma escolha certeira para quem busca versatilidade. Perfeitas para o dia a dia, elas combinam facilmente com jeans, vestidos e saias, oferecendo conforto sem abrir mão do estilo.

Para quem gosta de um visual mais despojado e alternativo, os coturnos e biker boots são apostas garantidas. Esses modelos trazem personalidade ao look e são ideais para compor visuais casuais e modernos.

O estilo western continua em alta! Essas botas são perfeitas para festivais, eventos ao ar livre ou para quem quer adicionar um toque country-chic ao guarda-roupa.

Os botins de cano curto com solados tratorados são uma excelente opção para enfrentar ruas molhadas e escorregadias, oferecendo versatilidade e resistência.

As botas de cano alto são extremamente versáteis e podem ser usadas com praticamente qualquer look, desde o mais casual até ocasiões mais elegantes.

Nossas Indicações de Botas para o Inverno 2025

Bota Melissa Chelsea Boot Moderna & Urbana - Leve & Comfy Versatilidade e conforto para o dia a dia, combinando com diferentes roupas e ocasiões VER OFERTA Bota Galocha Biker Via Marte Bota Feminina Fivela 025-004 Estilo despojado e alternativo, ideal para looks casuais e modernos VER OFERTA Bota Feminina Texana Cano Alto Western Bordada Com Bico Fino Toque country-chic perfeito para eventos ao ar livre e festivais VER OFERTA Bota Feminina Casual Couro Legitimo Luxo Premium Confortavel Solado tratorado para dias chuvosos, resistente e versátil VER OFERTA Bota Montaria Feminina Cano Alto Longo Em Couro Com Ajuste Elegância e versatilidade para diferentes ocasiões VER OFERTA Bota Feminina Lumiss Suede Cano Alto Enrugado Salto Baixo Tendência folk com toque aconchegante para o inverno VER OFERTA Coturno Bota Cano Curto Feminina Blogueira Brilho Saltinho Personalidade e conforto para visuais despojados VER OFERTA Bota Feminina Cano Longo Alto Acima Do Joelho Over Promoção Sofisticação e modernidade para looks mais elaborados VER OFERTA

Materiais e Texturas em Alta

A camurça é o grande destaque de 2025, especialmente em tons terrosos. O couro continua clássico e atemporal, ideal para looks mais elegantes, enquanto o verniz é perfeito para quem quer adicionar brilho e sofisticação ao visual.

Modelos com texturas diferenciadas como croco, snake e animal print estão em alta e podem adicionar personalidade ao seu look de inverno.

Como Escolher e Onde Encontrar

Para o dia a dia, opte por botas Chelsea, coturnos e botins. Esses modelos são ideais para compor looks casuais e confortáveis, combinando perfeitamente com o estilo de vida brasileiro. Em ambientes formais, botas de couro de cano curto ou médio são a escolha certa, garantindo sofisticação mantendo o conforto necessário para longas jornadas.

Botas western ou modelos com detalhes diferenciados são perfeitos para festivais e eventos ao ar livre, além de serem ótimas opções para quem quer se destacar.

Ao escolher suas botas de inverno, considere que um bom par deve durar várias temporadas. Procure por marcas que ofereçam qualidade na construção, conforto no uso diário e versatilidade para diferentes ocasiões.

Para que suas botas durem várias temporadas, impermeabilize modelos de camurça antes do primeiro uso, guarde em local arejado para evitar fungos e mau cheiro, use formas para manter o formato quando não estiver usando e alterne o uso para que o material respire entre um uso e outro.

Combinações certeiras para o inverno incluem botas de camurça com jeans e suéter de tricô, coturnos com vestido midi e casaco estruturado, botas Chelsea com calça skinny e blazer, e botas western com saia midi e blusa de manga longa.

As botas são, sem dúvida, o calçado essencial do inverno brasileiro. Com tantas opções disponíveis - desde os clássicos atemporais até as tendências mais ousadas de 2025 - é possível encontrar o modelo perfeito para cada estilo e ocasião. Lembre-se: a bota ideal é aquela que combina com seu lifestyle, oferece conforto para suas atividades diárias e reflete sua personalidade. Seja apostando nas tendências boho com camurça, nos clássicos coturnos, ou nos elegantes modelos de cano alto, o importante é se sentir confiante e confortável. Invista em qualidade, escolha marcas confiáveis e prepare-se para arrasar neste inverno com as botas certas nos pés!

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais