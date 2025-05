Qual é a melhor Air Fryer Oven? Confira 7 opções para comprar em 2025

Da Air Fryer da Rita Lobo até marcas como Mondial e Philco; veja opções de 12 até 15 litros. Crédito: Canva

As air fryers oven têm conquistado cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras como uma alternativa prática, econômica e versátil. Em um cenário onde otimizar tempo e energia é prioridade, muitas pessoas estão trocando as opções tradicionais por versões mais compactas, modernas e com múltiplas funções — como assar, fritar sem óleo, desidratar e até reaquecer alimentos com rapidez.



Esse movimento acompanha uma mudança de hábitos impulsionada pela praticidade: a air fryer oven, com capacidade maior que as fritadeiras tradicionais e com design semelhante a um mini forno elétrico, permite preparar refeições completas sem esquentar tanto o ambiente, consumir tanto espaço ou gastar tanta energia.

Se você está pensando em investir em uma, veja a seguir tudo o que precisa saber antes de escolher a melhor air fryer oven para sua casa.

Qual é a diferença da air fryer tradicional para a air fryer oven?

A principal diferença entre os dois modelos está no formato, capacidade e funcionalidades.

Air fryer tradicional: mais compacta, costuma ter cesto removível e funciona bem para porções médias. Ideal para batatas, nuggets, legumes ou pequenas carnes.

Air fryer oven: lembra um mini forno elétrico, com prateleiras, assadeiras e até espeto giratório, além de maior capacidade (geralmente de 10L a 15L). Permite preparar mais alimentos ao mesmo tempo, incluindo frangos inteiros, pães, bolos, carnes assadas e até desidratar frutas.

A versão oven também costuma oferecer controle mais preciso de temperatura e tempo, o que agrada quem gosta de cozinhar com mais técnica ou alimentar mais pessoas de uma só vez.

Quais são as melhores air fryers oven?

Selecionamos 7 modelos de air fryer oven com boa capacidade, recursos versáteis e excelente custo-benefício para diferentes perfis de uso:

1. Electrolux EAF90 Grafite 127V por Rita Lobo – 12L

Considerada uma das melhores Air Fryers Oven, este modelo 5 em 1 vêm com diversos acessórios como bandejas e espeto giratório. Além disso, conta com 1700W de potência, painel digital com mais de 10 funções pré-programadas e até função pré-aquecer.

Electrolux EAF90 Grafite 127v por Rita Lobo Oven Airfryer 12L Painel digital com 5 modos de preparo e 7 receitas pré-programadas: a air fryer oven mais versátil da lista. VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO MERCADO LIVRE

2. Philco Air Fryer Oven 12L PFR2200P – 127V

Esta Air Fryer oferece uma combinação eficiente de potência maior que a anterior (1800W), espaço interno de 12L e uma seleção inteligente de funções. Conta com 9 programas pré-configurados, painel touch, função desidratar com tempo e temperatura ajustáveis, e acessórios que incluem duas assadeiras, cesto de 3,5L e bandeja coletora. A luz interna e o desligamento automático após 90 minutos reforçam a praticidade no dia a dia.

Fritadeira Philco Air Fryer Oven 12L PFR2200P - 127V Ótimo kit de acessórios com 3 peças, painel digital com 9 receitas e função desidratar com tempo ajustável. VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO MERCADO LIVRE

3. Mondial Air Fryer Oven 12L AFON-12L-BI – Preto/Inox, 110V

Com 12 litros de capacidade e cesto grande de 5L, a Air Fryer Forno da Mondial é excelente para famílias. Tem painel digital com 10 funções automáticas, aquecimento rápido e tecnologia de circulação de ar quente que elimina a necessidade de óleo. O revestimento Duraflon facilita a limpeza e evita que os alimentos grudem. Ideal para porções maiores sem perder a crocância e o sabor.

Fritadeira Air Fryer Forno Oven 12 Litros, Mondial, Preto/Inox, 2000W, 110V - AFON-12L-BI Acompanha cesto de 5L e duas assadeiras com antiaderente Duraflon, ideal para quem cozinha para muita gente. VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO MERCADO LIVRE

4. Oster Forno Air Fryer 3 em 1 OFRT780 – 22L, 220V

Este modelo da Oster combina potência de 1800W, capacidade de 12L e um sistema rotativo que gira o cesto e o espeto durante o preparo, promovendo cozimento uniforme. Oferece nove funções (quatro pré-programadas e cinco personalizáveis), além de acessórios completos, como espeto rotisserie, cesto giratório e grades. O display digital moderno torna o uso intuitivo, e o design elegante valoriza a bancada.

Fritadeira forno 3 em 1 Oster 220V - OFRT780, Modelo: OFRT780-220V Cesto rotativo com rotação 360º garante preparo mais uniforme — destaque em fritura de batatas e carnes. VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO MERCADO LIVRE

5. Elgin Air Fryer Forno Oven Fry 4 em 1 – 12L, 110V

Ótimo desempenho com seus 1800W de potência e 12L de capacidade. São quatro funções essenciais: fritar, assar, desidratar e reaquecer, todas com excelente distribuição de calor pela tecnologia Air Circuit. Acompanha cesto antiaderente, duas assadeiras perfuradas e bandeja coletora. O diferencial está na porta removível, que agiliza a limpeza e manutenção do aparelho.

Fritadeira Forno Oven Fry 4 em 1 Elgin 12 Litros 110V - Assa, Frita sem óleo, Desidrata e Reaquece Airfryer Com porta removível, facilita a limpeza — perfeita para quem quer praticidade após o uso. VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO MERCADO LIVRE

6. WAP Air Fryer Oven Digital – 12L

Este modelo une espaço interno de 12L com potência de 2000W e um painel digital com 10 funções programadas. A luz interna e a porta com visor permitem acompanhar o preparo sem interrupções. Oferece timer de até 24 horas e controle de temperatura entre 30°C e 200°C. Com cesto de 4,5L e duas assadeiras antiaderentes, é ideal para quem valoriza visualização e precisão no cozimento.

WAP Fritadeira Elétrica Air Fryer OVEN DIGITAL 12 Litros Visor com luz interna e porta lateral removível: acompanhe o preparo sem abrir e perca menos calor. VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO MERCADO LIVRE

7. EOS Air Fryer Oven Digital Inox All Black – 15L, EAF15IP 110V

A Air Fryer com a maior capacidade total da lista. Ela chama atenção pelo espaço interno de 15 litros e visual moderno all black com inox. Tem funções 4 em 1 — frita, desidrata, descongela e mantém aquecido — e painel digital com timer e controle de temperatura. Possui vidro duplo para maior segurança térmica, sistema antiaderente MaxxiClean e baixo consumo de energia.

Fritadeira Air Fryer Oven EOS 15 Litros Digital Inox All Black EAF15IP 110V Com 15 litros de capacidade, é a maior da lista — perfeita para receitas em grande quantidade. VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO MERCADO LIVRE

Prós e contras da air fryer oven

Prós:

Maior capacidade interna



Cozimento uniforme com tecnologia de circulação de ar



Substitui com eficiência o forno convencional



Permite preparo simultâneo de diferentes alimentos



Ideal para famílias maiores ou quem cozinha com frequência



Contras:

Ocupa mais espaço na bancada

Pode ser mais cara do que uma air fryer comum



Modelos muito grandes costumam exigir mais energia



Limpeza pode ser mais trabalhosa dependendo da estrutura interna



Quais receitas é possível fazer na air fryer oven?

A air fryer oven permite muito mais do que fritar batatas. Por ter formato de forno com prateleiras, ela se adapta bem a uma série de preparos como assados de peixe e carne até um frango inteiro ao retirar as prateleiras. Além disso, prepara muito bem lasanhas, quiches, empadões, pães, bolos e até pudim. Ela também é útil para aquecer alimentos com crocância, ao contrário do micro-ondas, que costuma deixar a comida murcha.

Como limpar a air fryer oven?

Manter a air fryer oven limpa é essencial para prolongar sua vida útil e evitar odores. De acordo com publicações feitas pela Ypê e pela Wap, algumas indicações incluem:

Desligar da tomada e espere esfriar. Remover grelhas, cestos e bandejas e lave com esponja macia e detergente neutro.

Usar um pano úmido com sabão para limpar a parte interna (sem abrasivos).

Se houver resíduos mais grudados, deixar as peças de molho com água morna.

Nunca mergulhar a parte elétrica ou usar palha de aço.

Para o vidro da porta, usar um pano seco ou levemente umedecido com limpa-vidros.

Secar tudo bem antes de guardar ou ligar novamente.



Se você procura praticidade, versatilidade e economia de espaço, investir em uma air fryer oven pode ser o próximo grande passo na sua cozinha. Com modelos que atendem desde quem mora sozinho até quem cozinha para toda a família, esse eletrodoméstico une funcionalidade e modernidade — e tem tudo para substituir o forno tradicional com louvor.

A Gazeta integra o Saiba mais