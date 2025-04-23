Está de dieta? Confira 9 produtos que vão salvar a sua rotina

Começar uma dieta
pode parecer um desafio, mas com as ferramentas certas, o processo fica muito mais fácil — e até prazeroso. Se o seu objetivo é emagrecer de forma saudável, não basta cortar calorias: é preciso ter estratégia, organização e conhecimento. Nesta matéria, você vai encontrar dicas da nutricionista Nathalia Barbosa, assim como descobrir quais erros evitar na sua dieta e conhecer 9 produtos que podem ser verdadeiros aliados da sua nova rotina alimentar.
Um dos erros mais frequentes é cortar calorias de forma drástica, o que pode desacelerar o metabolismo
e causar perda de massa magra. Outro equívoco é eliminar grupos alimentares inteiros, como os carboidratos, sem considerar o impacto no equilíbrio nutricional e na saúde a longo prazo. Sobre isso, a especialista alerta:
Nesse sentido, Nathalia aponta a dualidade da relação com a comida
: se por um lado a comida pode trazer felicidade e saciedade, por outro, "o medo da comida no emagrecimento gera um desconforto e uma apreensão muito grande". Seguindo por esse caminho, ela sinaliza que a primeira alternativa das pessoas acaba sendo o corte do carboidrato, o que prejudica a saúde e absorção de nutrientes, trazendo sintomas como fraqueza e até baixa imunidade.
Outro ponto destacado pela nutricionista é a variedade do seu prato e da salada:
Vale ressaltar ainda que a fibra é outro ponto importante que não deve ser deixado de lado. Segundo Barbosa, alimentos como a chia, castanha, semente de girassol e até psyllium
são exemplos de fibras que podem ser adicionadas à salada:
Por último mas não menos importante, é preciso se atentar à ingestão de água
. De acordo com Nathalia, "Por mais que pareça simples, ela tem o seu papel ali na disposição e absorção de nutrientes. Principalmente em volta de feriado, muita gente acha que engordou, mas pode ser retenção de líquido. (...) O aumento da quantidade de agua ingerido auxilia nesse inchaço, nessa retenção."
A organização faz toda a diferença em uma rotina saudável. E alguns itens podem ser verdadeiros salva-vidas no dia a dia. Veja a lista de produtos que vão facilitar (e muito) sua vida:
Organizar as refeições pode parecer apenas uma questão de praticidade, mas vai muito além disso — é um dos fatores decisivos para o sucesso de uma dieta. Segundo Nathalia, quando você tem as refeições planejadas e os alimentos certos já disponíveis, as chances de deslizar na dieta diminuem drasticamente.
Isso evita decisões impulsivas, como pedir fast food no meio do dia ou recorrer ao delivery por falta de opções em casa.
Além disso, a organização traz clareza sobre o que será consumido ao longo da semana, o que ajuda tanto no controle calórico quanto no equilíbrio nutricional. Preparar marmitas, fazer listas de compras inteligentes e deixar alimentos saudáveis à vista são estratégias simples, mas altamente eficazes.
Uma rotina alimentar planejada gera mais autonomia, reduz o estresse e fortalece o compromisso com o objetivo — afinal, comer bem deixa de ser um desafio e passa a ser um hábito. A dica de ouro deixada por Nathalia é a seguinte: