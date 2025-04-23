Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Está de dieta? Confira 9 produtos que vão salvar a sua rotina

De dicas à itens práticos para o dia a dia: descubra como ter uma dieta de emagrecimento com equilíbrio

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 17:36

Públicado em 

23 abr 2025 às 17:36
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Confira dicas de uma nutricionista para auxiliar na sua dieta. Crédito: Canva
Começar uma dieta pode parecer um desafio, mas com as ferramentas certas, o processo fica muito mais fácil — e até prazeroso. Se o seu objetivo é emagrecer de forma saudável, não basta cortar calorias: é preciso ter estratégia, organização e conhecimento. Nesta matéria, você vai encontrar dicas da nutricionista Nathalia Barbosa, assim como descobrir quais erros evitar na sua dieta e conhecer 9 produtos que podem ser verdadeiros aliados da sua nova rotina alimentar.

Erros mais comuns ao começar dietas

Saiba quais erros evitar quando for começar sua dieta. Crédito: Canva
Um dos erros mais frequentes é cortar calorias de forma drástica, o que pode desacelerar o metabolismo e causar perda de massa magra. Outro equívoco é eliminar grupos alimentares inteiros, como os carboidratos, sem considerar o impacto no equilíbrio nutricional e na saúde a longo prazo. Sobre isso, a especialista alerta:
"O erro mais comum que as pessoas cometem quando vão iniciar o processo de emagrecimento é o medo que elas têm da comida."
Nathalia Barbosa - Nutricionista
Nesse sentido, Nathalia aponta a dualidade da relação com a comida: se por um lado a comida pode trazer felicidade e saciedade, por outro, "o medo da comida no emagrecimento gera um desconforto e uma apreensão muito grande". Seguindo por esse caminho, ela sinaliza que a primeira alternativa das pessoas acaba sendo o corte do carboidrato, o que prejudica a saúde e absorção de nutrientes, trazendo sintomas como fraqueza e até baixa imunidade.
Outro ponto destacado pela nutricionista é a variedade do seu prato e da salada:
"Quanto mais colorido o seu prato, melhor. Até porque 50% dele tem que ser de saladas e legumes."
Nathalia Barbosa - Nutricionista
Vale ressaltar ainda que a fibra é outro ponto importante que não deve ser deixado de lado. Segundo Barbosa, alimentos como a chia, castanha, semente de girassol e até psyllium são exemplos de fibras que podem ser adicionadas à salada:

Veja Também

10 itens essenciais para exercícios em casa ou ao ar livre

Treinar em casa dá resultado? Personal trainer tira dúvidas

Conheça terapias naturais que aliviam a ansiedade e o estresse

"Não tira o gosto do alimento e ainda te dá muito mais saciedade. (...) Isso também auxilia muito no processo de emagrecimento e as pessoas não sabem."
Nathalia Barbosa - Nutricionista
Por último mas não menos importante, é preciso se atentar à ingestão de água. De acordo com Nathalia, "Por mais que pareça simples, ela tem o seu papel ali na disposição e absorção de nutrientes. Principalmente em volta de feriado, muita gente acha que engordou, mas pode ser retenção de líquido. (...) O aumento da quantidade de agua ingerido auxilia nesse inchaço, nessa retenção."

Itens que podem ajudar na sua dieta

A organização faz toda a diferença em uma rotina saudável. E alguns itens podem ser verdadeiros salva-vidas no dia a dia. Veja a lista de produtos que vão facilitar (e muito) sua vida:
Mini Liquidificador Mixer Garrafa Portátil Usb Recarregável

Mini Liquidificador Mixer Garrafa Portátil Usb Recarregável

Ótimos para preparar vitaminas e ainda carregar por ai.

Mixer Turbo Chef 3 Em 1 200w Triturador E Fuet 220v Elgin Cor Preto

Mixer Turbo Chef 3 Em 1 200w Triturador E Fuet 220v Elgin Cor Preto

Para diferentes preparos como panquecas fit, molhos ou outras receitas saudáveis.

Kit com 5 potes de vidro herméticos

Kit com 5 potes de vidro herméticos

Ideais para armazenar refeições e manter os alimentos frescos por mais tempo.

Balança Para Cozinha Digital

Balança Para Cozinha Digital

Ajuda no controle de porções e evita exageros — um item essencial para quem quer emagrecer.

Garrafa de Água Térmica Aço Inox

Garrafa de Água Térmica Aço Inox

Manter-se hidratado é fundamental. Ter uma garrafa sempre à mão incentiva o consumo de água.

Fritadeira air fryer Oven Mondial AFON-12L-FB

Fritadeira air fryer Oven Mondial AFON-12L-FB

Um dos queridinhos de quem faz dieta: prepara alimentos crocantes sem óleo.

Marmita Térmica Alça 1,5l

Marmita Térmica Alça 1,5l

Perfeitas para levar refeições ao trabalho ou à faculdade, evitando tentações fora de casa.

Calendário Magnético Acrílico para Geladeira

Calendário Magnético Acrílico para Geladeira

Ajuda a acompanhar calorias, nutrientes e progresso.

Faça Fácil - 200 Receitas com Air Fryer

Faça Fácil - 200 Receitas com Air Fryer

Inspiração é tudo! Ter opções variadas evita o tédio alimentar.

Moedor Manual Para Pimenta e Sal

Moedor Manual Para Pimenta e Sal

Transforma chia, linhaça e temperos naturais em ingredientes funcionais e saborosos.

Como a organização das refeições influencia na adesão à dieta

Organizar as refeições pode parecer apenas uma questão de praticidade, mas vai muito além disso — é um dos fatores decisivos para o sucesso de uma dieta. Segundo Nathalia, quando você tem as refeições planejadas e os alimentos certos já disponíveis, as chances de deslizar na dieta diminuem drasticamente.
Isso evita decisões impulsivas, como pedir fast food no meio do dia ou recorrer ao delivery por falta de opções em casa.
Tem algumas estratégias simples que podem ajudar nisso, principalmente montar o cardápio da semana. Nem que seja só um esboço. Fazer uma lista de compras baseada nesse cardápio. Outra coisa que salva muito é deixar esses alimentos já preparados, cortados.
Nathalia Barbosa - Nutricionista
Além disso, a organização traz clareza sobre o que será consumido ao longo da semana, o que ajuda tanto no controle calórico quanto no equilíbrio nutricional. Preparar marmitas, fazer listas de compras inteligentes e deixar alimentos saudáveis à vista são estratégias simples, mas altamente eficazes.
Uma rotina alimentar planejada gera mais autonomia, reduz o estresse e fortalece o compromisso com o objetivo — afinal, comer bem deixa de ser um desafio e passa a ser um hábito. A dica de ouro deixada por Nathalia é a seguinte:
"O que mais funciona na alimentação saudável é aquilo que você consegue manter com constância. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser possível. (...) Pequenas atitudes feitas todos os dias valem muito mais do que mudanças radicais que duram só uma semana."
Nathalia Barbosa - Nutricionista
Grupo de Ofertas - Clube A Gazeta

Veja Também

Tênis de corrida chinês vale o investimento? Veja 7 modelos em alta

Treinar em casa dá resultado? Personal trainer tira dúvidas

Pré-treino: saiba o que é, como tomar e quais são os benefícios

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos:
 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links.
 2. A Gazeta também pode gerar receita por meio de parcerias comerciais.
 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista.
 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Alimentação Dieta Alimentação Saudável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender
Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados