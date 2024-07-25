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Inverno

Forte frente fria vai provocar chuva no final do mês no Espírito Santo

A previsão é para as cidades do Sul do Estado, a partir da próxima semana, de acordo com a empresa Climatempo
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

25 jul 2024 às 10:55

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 10:55

O calor e os dias ensolarados até fazem a gente esquecer que a estação atual é o inverno. Mas, segundo a empresa de meteorologia Climatempo, isso pode mudar. A passagem de uma frente fria pelo país, prevista para o final deste mês, deve trazer de volta algumas características dessa época do ano, além de chuvas para o Sul do Espírito Santo
De acordo com publicação da empresa, o bloqueio atmosférico que fez com que uma massa de ar quente se instalasse no Brasil, deve começar a enfraquecer com a chegada da frente fria. Mesmo assim, segundo o texto, ainda haverá dias quentes pela frente.
A frente fria deve chegar ao Brasil, primeiramente, no Rio Grande do Sul, no domingo (28). Depois, ela vai se deslocando para outras regiões ao longo dos dias. A chuva trazida por ela deve se concentrar, principalmente, nos Estados do Sul do país, mas deve chegar também ao leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e na parte Sul do Espírito Santo. 

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Mas e o frio?

Além das chuvas, é esperado que uma frente fria traga, também, uma queda nas temperaturas. É possível que a chegada dela contribua para que o final de julho e início de agosto tenham mais "cara de inverno". A publicação não fala especificamente do Espírito Santo, mas diz que temperaturas mínimas devem cair significativamente, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. 
"Isso marcará um retorno às condições climáticas típicas do inverno, com noites e madrugadas mais frias e a possibilidade de geadas em áreas mais elevadas e serranas", detalhou a empresa.

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