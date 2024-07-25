Forte frente fria vai provocar chuva no final do mês no Espírito Santo

O calor e os dias ensolarados até fazem a gente esquecer que a estação atual é o inverno. Mas, segundo a empresa de meteorologia Climatempo , isso pode mudar. A passagem de uma frente fria pelo país, prevista para o final deste mês, deve trazer de volta algumas características dessa época do ano, além de chuvas para o Sul do Espírito Santo

De acordo com publicação da empresa, o bloqueio atmosférico que fez com que uma massa de ar quente se instalasse no Brasil, deve começar a enfraquecer com a chegada da frente fria. Mesmo assim, segundo o texto, ainda haverá dias quentes pela frente.

Mas e o frio?

Além das chuvas, é esperado que uma frente fria traga, também, uma queda nas temperaturas. É possível que a chegada dela contribua para que o final de julho e início de agosto tenham mais "cara de inverno". A publicação não fala especificamente do Espírito Santo, mas diz que temperaturas mínimas devem cair significativamente, principalmente nas regiões Sul e Sudeste.