Trabalhador morre eletrocutado e fica pendurado em São Gabriel da Palha

Um homem identificado como Arnaldo Goular, de 66 anos, morreu na tarde desta terça-feira (23) após receber uma descarga elétrica. O caso aconteceu no município de São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo. Um amigo da vítima, que estava presente no momento do acidente, disse que Arnaldo encostou na rede elétrica de alta potência por um descuido.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência. Quando os policiais chegaram no local, o homem estava pendurado em um poste, sobre um fio de alta tensão e com várias queimaduras pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192) já estava no local antes da chegada da PM.

A perícia da Polícia Científica também foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Já a Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha.

A reportagem de A Gazeta demandou a Luz e Força Santa Maria sobre o incidente ocorrido em São Gabriel da Palha. A empresa informou que apenas atuou na ocorrência para desligar a rede de energia durante o atendimento à vítima.

Casos semelhantes

Ainda no Norte do Estado, outros dois casos de acidentes durante o período de trabalho foram noticiados por A Gazeta. No dia 7 de junho, um homem foi eletrocutado enquanto trabalhava em uma plantação de café na comunidade de São Francisco, zona rural de Linhares. A Polícia Militar informou, na ocasião, que a vítima teve contato com um cabo de energia de alta tensão.