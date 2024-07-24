Trabalhador morre eletrocutado e fica pendurado em São Gabriel da Palha

Um homem identificado como Arnaldo Goular, de 66 anos, morreu na tarde desta terça-feira (23) após receber uma descarga elétrica. O caso aconteceu no município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Um amigo da vítima, que estava presente no momento do acidente, disse que Arnaldo encostou na rede elétrica de alta potência por um descuido.
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência. Quando os policiais chegaram no local, o homem estava pendurado em um poste, sobre um fio de alta tensão e com várias queimaduras pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192) já estava no local antes da chegada da PM.
A perícia da Polícia Científica também foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Já a Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha.
A reportagem de A Gazeta demandou a Luz e Força Santa Maria sobre o incidente ocorrido em São Gabriel da Palha. A empresa informou que apenas atuou na ocorrência para desligar a rede de energia durante o atendimento à vítima.
Casos semelhantes
Também na terça-feira (23) Fernando Conceição dos Anjos, de 46 anos, morreu após levar uma descarga elétrica na propriedade rural onde trabalhava em Sooretama, na Região Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava realizando tarefas rotineiras na fazenda quando teria encostado em um fio de alta tensão. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Pronto Atendimento do município, mas não resistiu.
Ainda no Norte do Estado, outros dois casos de acidentes durante o período de trabalho foram noticiados por A Gazeta. No dia 7 de junho, um homem foi eletrocutado enquanto trabalhava em uma plantação de café na comunidade de São Francisco, zona rural de Linhares. A Polícia Militar informou, na ocasião, que a vítima teve contato com um cabo de energia de alta tensão.
Já dia 20 de junho, um homem de 39 anos, identificado como Ricardo Oliveira de Lima, morreu enquanto trabalhava em uma agroindústria localizada no bairro Santa Cruz, também em Linhares. À Polícia Militar, um técnico de segurança do trabalho da empresa onde Ricardo atuava informou que o homem usou um varão de bambu, de aproximadamente seis metros, para levantar um fio de energia e passar com um trator, quando foi atingido por uma descarga elétrica.